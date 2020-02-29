Бикфалви: «Хотели взять три очка в игре с ЦСКА»

Полузащитник «Урала» прокомментировал ничью с ЦСКА .

Приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет трудно. Вчера вернулись со сборов, ещё нелегко даются игры. Чуть-чуть не хватило до победы. При голе решил бить сразу, была идеальная ситуация, прямо как у Марио. Он забил красивый гол. Егорычева поддержали, он же наш друг и коллега. Никаких претензий. Следующий гол забьет.