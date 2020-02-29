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Бикфалви: «Хотели взять три очка в игре с ЦСКА»

сегодня, 17:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал ничью с ЦСКА.

Приехали попробовать взять три очка, но знали, что будет трудно. Вчера вернулись со сборов, ещё нелегко даются игры. Чуть-чуть не хватило до победы. При голе решил бить сразу, была идеальная ситуация, прямо как у Марио. Он забил красивый гол. Егорычева поддержали, он же наш друг и коллега. Никаких претензий. Следующий гол забьет.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:24
Чего вы там хотели?
Вы приехали отстоять на 0:0
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:17
Эрик почти 90 минут обитал в защите у своих ворот и как он хотел увезти три очка, ЦСКА не спартак.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:16
Хотеть не вредно!

С таким Уральским автобусом

Победить не получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:48
Магнуссон привез очередной гол. Мало того что скинул назад сопернику , так еще и к центру поля рванул . Видно же было что зона пуста. Часто Магнуссон стал привозить моменты на свои ворота. На Васина , как на подстраховщика надежды никакой, его самого страховать надо.
112910415
112910415
сегодня в 17:38
недохотели ...
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 17:32
должны были брать пристяжных надо как следует размять чтобы были готовы к тму что спартак поставит их на место!
drug01
drug01
сегодня в 17:27
После игры зачем рассуждать...
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 17:24
Заслуживали победы, но у вас есть иуда.
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