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Начальник «Зенита» сравнил Сёмина и Семака

сегодня, 17:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Начальник «Зенита» Евгений Кошылев, который ранее был заместителем спортивного директора «Локомотива», сравнил главных тренеров питерцев Сергея Семака и «железнодорожников» Юрия Сёмина:

Мы были в одном департаменте, но общаться не получалось. Была пара моментов, когда хотел обсудить некоторые вещи. Привык, что в «Зените» мы могли свободно говорить с тренерами. Однако Юрий Палыч не был к этому расположен. Я считал, что люди всегда открыты для общения, но с Семиным не получилось. Он достаточно закрытый человек. И относился ко мне с осторожностью.

По-другому, да. Мы вместе работали еще у Виллаш-Боаша. Я начальником команды, он ассистентом главного тренера. С Сергеем Богдановичем всегда было просто и приятно. Потом следил за его успехами в «Уфе». А когда летом 2018-го стало ясно, что в «Зените» на тренерском мостике будет смена, очень хотел, чтобы пришел именно Семак.

Ранее «Зенит» определился с формой на матч с «Локомотивом».

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beefs
beefs
сегодня в 18:48
Люди разные, это нормально...
офигенный
офигенный
сегодня в 17:49
пофиг
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