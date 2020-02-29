Начальник «Зенита» сравнил Сёмина и Семака

Начальник «Зенита» Евгений Кошылев, который ранее был заместителем спортивного директора «Локомотива», сравнил главных тренеров питерцев и «железнодорожников» :

Мы были в одном департаменте, но общаться не получалось. Была пара моментов, когда хотел обсудить некоторые вещи. Привык, что в «Зените» мы могли свободно говорить с тренерами. Однако Юрий Палыч не был к этому расположен. Я считал, что люди всегда открыты для общения, но с Семиным не получилось. Он достаточно закрытый человек. И относился ко мне с осторожностью.

По-другому, да. Мы вместе работали еще у Виллаш-Боаша. Я начальником команды, он ассистентом главного тренера. С Сергеем Богдановичем всегда было просто и приятно. Потом следил за его успехами в «Уфе». А когда летом 2018-го стало ясно, что в «Зените» на тренерском мостике будет смена, очень хотел, чтобы пришел именно Семак.