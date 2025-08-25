Переход Доннаруммы из ПСЖ обойдётся «Манчестер Сити» в 30 млн евро

1756144980

вчера, 21:03

«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе вратаря сборной Италии .

Английский клуб предлагает за трансфер 30 миллионов евро. ПСЖ сначала требовал 45 млн, однако теперь в клубе понимают, чтобы придется соглашаться на меньшее с учетом обстоятельств.

Контракт Доннаруммы рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что в следующем году он может покинуть «Пари Сен-Жермен» бесплатно.

Также источник сообщает, что итальянец уже согласовал с «Манчестер Сити» условия личного соглашения.