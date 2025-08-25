 
Переход Доннаруммы из ПСЖ обойдётся «Манчестер Сити» в 30 млн евро

вчера, 21:03

«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Пари Сен-Жермен» о переходе вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

Английский клуб предлагает за трансфер 30 миллионов евро. ПСЖ сначала требовал 45 млн, однако теперь в клубе понимают, чтобы придется соглашаться на меньшее с учетом обстоятельств.

Контракт Доннаруммы рассчитан до конца нынешнего сезона, а это значит, что в следующем году он может покинуть «Пари Сен-Жермен» бесплатно.

Также источник сообщает, что итальянец уже согласовал с «Манчестер Сити» условия личного соглашения.

Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:55
Вопрос к хорошо знающим в фунциях сматрфона: раньше я через гугл заходил в соккер без проблем. 2 дня, как пишу в поисковике соккер.ру, но появляются разные спортивные сайты, но не соккер. Сюда зашёл найдя в истории прошлые заходы месячней давности. А на прямую не показывает в гугле. В чем может быть причина?
felix
felix ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:45
Парижане отказались, потому что Матвейка его подсидел))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:42
Всегда бы так договаривались... А как дела у Эдерсона?
112910415
112910415
вчера в 21:38, ред.
Решения Гвардиолы перестали быть бесспорными...
shlomo
shlomo
вчера в 21:13
Зачем не умеющего играть ногами Доннарума нужен Гвардиоле? ... ирония такого перехода в том, что Пеп всё время требует от вратарей играть ногами... ну а так что, АПЛ плохой чемпионат для вратарей, так как после каждого твоего косяка ты становишься мировым мемом.... учитывая, что Доннарума нестабилен и косячник - очень удивлюсь, если его карьера в Англии будет удачной. Скорее его просто сожрут СМИ и фанаты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:10
обычный нормальный голкипер. Его разве что выпускать под серию пенальти. Подождите и он бесплатно достанется, Перес не даст соврать.
Если Парижане от него отказались,то стоит призадуматься.
Гость
