«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», одержав 2 победы в двух стартовых турах

1756149791

вчера, 22:23

Во втором туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле обыграл «Райо Вальекано» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 66-й минуте , реализовав пенальти.

В активе «Атлетика» теперь 6 очков и четвертое место. В стартовом туре баски обыграли дома «Севилью» (3:2). Помимо команды из Бильбао без потерь чемпионат начали также «Вильярреал», «Барселона» и мадридский «Реал».

«Райо Вальекано» остался с тремя очками и находится на восьмой строчке таблицы.

В рамках третьего тура 31 августа состоятся матчи «Бетис» – «Атлетик» и «Райо Вальекано» – «Барселона».