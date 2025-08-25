«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», одержав 2 победы в двух стартовых турах

Во втором туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле обыграл «Райо Вальекано» с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 66-й минуте Ойан Сансет, реализовав пенальти.
В активе «Атлетика» теперь 6 очков и четвертое место. В стартовом туре баски обыграли дома «Севилью» (3:2). Помимо команды из Бильбао без потерь чемпионат начали также «Вильярреал», «Барселона» и мадридский «Реал».
«Райо Вальекано» остался с тремя очками и находится на восьмой строчке таблицы.
В рамках третьего тура 31 августа состоятся матчи «Бетис» – «Атлетик» и «Райо Вальекано» – «Барселона».
будет здорово, если будут в топ-5 до конца года
