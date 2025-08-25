 
«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», одержав 2 победы в двух стартовых турах

вчера, 22:23
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Во втором туре чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле обыграл «Райо Вальекано» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 66-й минуте Ойан Сансет, реализовав пенальти.

В активе «Атлетика» теперь 6 очков и четвертое место. В стартовом туре баски обыграли дома «Севилью» (3:2). Помимо команды из Бильбао без потерь чемпионат начали также «Вильярреал», «Барселона» и мадридский «Реал».

«Райо Вальекано» остался с тремя очками и находится на восьмой строчке таблицы.

В рамках третьего тура 31 августа состоятся матчи «Бетис» – «Атлетик» и «Райо Вальекано» – «Барселона».

112910415
112910415
сегодня в 03:46
Это пройдёт...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:08
Атлетик дома играет хорошо всегда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
пока баски держаться))
будет здорово, если будут в топ-5 до конца года
