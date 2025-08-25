Гарначо и форварды «Челси» оказались в заложниках. Все спешат в последний трансферный вагон

1756151930

вчера, 22:58

Паника на исходе лета.

Кристофер Нкунку, «Челси»

Осталось всего восемь дней на поиски новой команды, ведь трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября. Нкунку хотел вернуться в Бундеслигу, напрашивался к тренеру Компани в «Баварию». Но там теперь есть Диас, Кейн и Олисе, тройка атаки шикарно открыла сезон. Кристоферу не стоит идти в «Баварию»: после сложной травмы вернется Мусиала, и тогда француз точно станет лишним. Тренер «Челси» Мареска подтвердил, что Нкунку и Джексон ищут новые команды. Кристофер заинтересовал клубы из АПЛ , но в последнее время он не играет стабильно, из-за чего многие покупатели взяли паузу. Сезон начался, а француз отчаялся найти тренера, который в него поверит.

Алехандро Гарначо, МЮ

Вингер, который вдохновляется Месси и Роналду, не играет как будущая легенда. Мастер ударов в падении через себя разочаровал Аморима. «Манчестер Юнайтед» в нынешней схеме работает без вингеров, Санчо и Гарначо не входят в планы Рубена. Алехандро отказал «Баварии», где у него были бы невысокие шансы на стабильную игру в основе, поскольку хочет выступать за «Челси». «Манчестер Юнайтед» предложил обмен Гарначо на опорника Андрея Сантоса, но лондонцы отказались. У Марески много футболистов в нападении, а потому для некоторых «Челси» сам ищет покупателей. Аргентинец – техничный и талантливый парень, но у него трудный характер на лице написан. С такими персонажами сложно работать.

Эдерсон, «Манчестер Сити»

Оператор трансляции матча «горожан» против «Тоттенхэма» показывал грустного Эдерсона на трибунах, когда его сменщик Траффорд совершал ошибки. В Манчестере подпишут Доннарумму, который попрощался с публикой в Париже. А это значит, что бразилец становится четвертым голкипером «Манчестер Сити». У Гвардиолы коллекция футболистов. Из вратарей есть Эдерсон, Ортега и Траффорд. После подписания итальянца Доннаруммы нужно прощаться с ветераном. Эдерсон всегда может всплыть в «Аль-Насре», где вратарь Бенто огорчал Роналду своими ошибками. Также ветеран «Манчестер Сити» вел переговоры с «Галатасараем», ведь турки ищут замену легендарному Муслере.

Морган Роджерс, «Астон Вилла»

Лучший молодой игрок прошлого сезона АПЛ по версии профсоюза футболистов дружит с нападающим «Челси» Делапом. Лиам написал, что скучает без товарища, а тот ответил, что они скоро встретятся. Инсайдеры трактовали это как намек на трансфер в «Челси». Но куда запихнуть атакующих футболистов в команде, которая и так набрала целую группу молодых нападающих в дополнение к Палмеру? Коул в последнее время не радует стабильностью в АПЛ , ему тяжело даются голы не со стандартов. Самое время раскрыться вингерам и форвардам. Или новичку Роджерсу. Он может покинуть «Астон Виллу», поэтому спортивный директор Мончи оценивает вероятность трансфера Нкунку.

Николас Джексон, «Челси»

Ещё один нападающий лондонского клуба ищет команду, ведь даже без трансфера Роджерса ему нет места на острие у «аристократов». Сенегалец промахивался, когда ему создавали верные моменты, и тренер Мареска не простил африканца. Джексона хорошо знают в Испании, где он выступал за «Вильярреал», поэтому форвард может оказаться в чемпионате, где любят приглашать людей, не заигравших в АПЛ . Так было с вингером «Арсенала» Пепе. Джексон точно не худший форвард мира, но он испортил репутацию промахами в АПЛ , как Нуньес в «Ливерпуле». Теперь Николас отчаянно ищет подходящую команду, а часики быстро тикают.

Александр Зинченко, «Арсенал»

Калафьори будет основным левым защитником «канониров», а Зинченко давно готовится к трансферу. Моуриньо приглашал Александра в «Фенербахче», чтобы сражаться за победу в чемпионате Турции и долгожданную путевку в Лигу чемпионов. В первом матче заключительного раунда квалификации Жозе сыграл вничью против «Бенфики». Однако Зинченко еще может сыграть против «орлов» в составе «Порту» и тогда станет соперником своего товарища по сборной Трубина, который защищает ворота лиссабонского клуба. Зинченко интересно увидеть левым центральным хавбеком, ведь он не защитник по амплуа. В Англии его вечно ставили на неродную позицию.

Адам Уортон, «Кристал Пэлас»

Владельцев «Кристал Пэлас», как и менеджеров «Астон Виллы», вынуждают продавать футболистов, чтобы клуб вписался в финансовые правила. Атакующий хавбек Эзе перебрался в «Арсенал», а вот другие заметные игроки пока на борту капитана Гласнера. Но австрийский тренер понимает, что защитник Гуэхи хочет играть за «Ливерпуль», а хавбек Уортон не откажется от вызова в клуб подобного калибра. Говорили о нестабильном «Манчестер Юнайтед». Ещё бродили слухи о переезде Уортона в Мадрид. Хаби Алонсо перестраивает «Реал», в основе уже заиграл Хёйсен из «Борнмута». Возможно, другой середняк АПЛ отдаст испанцам своего хавбека.

Савио, «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити», а Савио хочет в новую команду, где ему найдут место в основе. Смущает лишь стоимость сделки. «Горожане» подписали бразильца из «Труа» за 25 млн евро, а теперь хотят от «шпор» 70 миллионов. Поскольку «Тоттенхэм» упустил Эзе, который стал футболистом «Арсенала», деньги у владельца «шпор» Леви остаются. Савио хочет выступать в Лиге чемпионов. Но стоит ли ему идти в команду, где слева неплохо смотрится валлийский хавбек Джонсон? Без Сона в атаке «шпор» стало больше места для новых лидеров, но в центре атаки раскрывается Ришарлисон, а справа есть техничный Кудус. Трансфер Савио опасен и для лондонцев, и для игрока.

Александер Исак, «Ньюкасл»

Шейхи поступают некрасиво. Всем было очевидно, что Исак хочет в «Ливерпуль». Он забил «красным» победный гол в финале Кубка лиги, подарил «Ньюкаслу» трофей и принесет много денег в случае летнего перехода. Зачем шейхи и руководители «сорок» устроили пиар-кампанию против нападающего? Даже если Исака заставят сыграть еще один сезон в составе «Ньюкасла», то ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше бы вовремя искали новичков, ведь «сороки» среди антигероев трансферного лета – клуб разваливают изнутри. Скандал с Исаком лишь дополняет другие ошибки шейхов и их менеджеров, которые разогнали создателей успешного «Ньюкасла».