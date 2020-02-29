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Ал. Миранчук: «Сегодня „Зениту“ было сложно»

вчера, 23:13
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Сегодня неплохо оборонялись, старались выбегать в контратаки. «Зениту» было сложно, в каких-то моментах мы имели преимущество. Конечно, для болельщиков игра получилась не такая зрелищная, как хотелось бы, но даже «Барса» и «Реал» играют такие матчи. Но в Питер мы ехали за победой.

Три сбора — это утомительно. Хочется поскорее перейти к официальным играм. Но с этим ничего нельзя поделать. Состояние пока не самое лучшее, но исходим из того, что есть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
"Ехали за победой" - так надо было выигрывать...а не вату катать...
Такого шанса может и не быть...и Кокорин в командировке...и Азмун не здоров...и Дзюба в лазарете...и Турбин со свистком...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:29
тяжело ему...а еще в Ювентус собирался
Бинго Младший
Бинго Младший
вчера в 23:19
конечно тяжело без еськова играть но они молодцы
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