Ал. Миранчук: «Сегодня „Зениту“ было сложно»

Полузащитник «Локомотива» поделился впечатлениями после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Сегодня неплохо оборонялись, старались выбегать в контратаки. «Зениту» было сложно, в каких-то моментах мы имели преимущество. Конечно, для болельщиков игра получилась не такая зрелищная, как хотелось бы, но даже «Барса» и «Реал» играют такие матчи. Но в Питер мы ехали за победой.

Три сбора — это утомительно. Хочется поскорее перейти к официальным играм. Но с этим ничего нельзя поделать. Состояние пока не самое лучшее, но исходим из того, что есть.