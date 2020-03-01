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Скопинцев: «Вдвойне болезненный удар — проиграть „Спартаку“ дома»

01 марта 2020, 13:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».

Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар — проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах.

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Все комментарии
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Jeck Denielse
03 марта в 08:36
Чего не так то... 06.10.2019 Краснодар 2 : 1 Спартак Скопинцев вышел на 70-й минуте...и помог Краснодару удержать победный счёт... Литейного сегодня не видел...врать не буду...
а так ты с ним знаком?
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Jeck Denielse
02 марта в 09:58
Чего не так то... 06.10.2019 Краснодар 2 : 1 Спартак Скопинцев вышел на 70-й минуте...и помог Краснодару удержать победный счёт... Литейного сегодня не видел...врать не буду...
он весь сайт бомбардира испортил своими клонами и еще делает двойные аккаунты!а сайт почему то это не видит!
itujan
itujan
01 марта в 20:20
Проиграть такому слабому сопернику всегда болезненный удар.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил alex spartakovih
01 марта в 18:10
у тебя не литейного призрак рядом бродить стал?
Чего не так то...
06.10.2019
Краснодар 2 : 1 Спартак
Скопинцев вышел на 70-й минуте...и помог Краснодару удержать победный счёт...

Литейного сегодня не видел...врать не буду...
ziborock
ziborock ответил Сп62
01 марта в 15:38, ред.
У него и с памятью плохо. Удар Понсе с двух метров в руку Шунина после паса Жиго он не помнит.
Был еще удар Соболева в штангу от руки Шунина, удар Крала в угол который Шунин с трудом вытащил, удар Соболева головой на исходе перврго тайма, момент с Понсе после выстрела Тиля, когда Ордец принял удар на себя а Шунин уже был отыгран!
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Jeck Denielse
01 марта в 15:01
Ему ли сожалеть...))) Скопинцев уже обыгрывал Спартак в этом сезоне...дома...в Краснодаре...
у тебя не литейного призрак рядом бродить стал?
112910415
112910415
01 марта в 14:58
у кого-нибудь ещё выиграете
Сп62
Сп62
01 марта в 14:37
У него и с памятью плохо. Удар Понсе с двух метров в руку Шунина после паса Жиго он не помнит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 марта в 14:20
Ему ли сожалеть...)))
Скопинцев уже обыгрывал Спартак в этом сезоне...дома...в Краснодаре...
Василий 50
Василий 50
01 марта в 14:07
Сопли.
Igo0rek
Igo0rek ответил cska vperiod
01 марта в 14:06
Ты так говоришь - «Тройной позор», как будто Динамо это лидер в РПЛ, претендующий на что-то. Спартак плох, но Динамо в два раза хуже.
NbKA555
NbKA555
01 марта в 13:46
Ну по поводу того что не было моментов кроме 2 голов ,я бы поспорил
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 13:44
Не двойной удар а тройной позор.
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