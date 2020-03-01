Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
Команда выполняла установку тренера. Мы бились, каждый за каждого, за «Динамо». Понимали, что это дерби. С каждой минутой время уходило, было все сложнее отыграться, но мы старались, лезли вперед, попадали в каркас ворот. Где-то упускали нападающих соперника, и в первом тайме все решило индивидуальное мастерство атакующего игрока «Спартака».
Особых моментов у них не было, за исключением двух забитых мячей. Очень обидно, что расстроили трибуны. Это вдвойне болезненный удар — проиграть «Спартаку» дома. Есть переживания. Но мы сильны духом, так что будем отыгрываться в следующих матчах.
06.10.2019
Краснодар 2 : 1 Спартак
Скопинцев вышел на 70-й минуте...и помог Краснодару удержать победный счёт...
Литейного сегодня не видел...врать не буду...
06.10.2019
Краснодар 2 : 1 Спартак
Скопинцев вышел на 70-й минуте...и помог Краснодару удержать победный счёт...
Литейного сегодня не видел...врать не буду...
Скопинцев уже обыгрывал Спартак в этом сезоне...дома...в Краснодаре...
Скопинцев уже обыгрывал Спартак в этом сезоне...дома...в Краснодаре...