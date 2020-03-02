Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком клуба в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). В матче с «армейцами» Эрик отметился голом.
Победитель определялся при помощи голосования болельщиков. Второе место занял вратарь Ярослав Годзюр. Защитник Николай Золотов — третий.
В текущем сезоне румынский футболист сыграл в 17 матчах РПЛ и забил 5 голов.
Пока рано об этом говорить, посмотрим.
Пока рано об этом говорить, посмотрим.
Пародия на недавно забаненного cska plus. Аватар и комментарии отчётливо говорят, что аккаунт для троллинга ЦСКА
Пародия на недавно забаненного cska plus. Аватар и комментарии отчётливо говорят, что аккаунт для троллинга ЦСКА