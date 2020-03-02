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Бикфалви признан лучшим игроком «Урала» в матче с ЦСКА

02 марта 2020, 11:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви признан лучшим игроком клуба в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). В матче с «армейцами» Эрик отметился голом.

Победитель определялся при помощи голосования болельщиков. Второе место занял вратарь Ярослав Годзюр. Защитник Николай Золотов — третий.


В текущем сезоне румынский футболист сыграл в 17 матчах РПЛ и забил 5 голов.

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мангo
мангo
02 марта в 12:35
что есть то есть
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:27
Эрик классный футболист спору нет.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 12:19
Румын сыграл неожиданно хорошо.
cska minus
cska minus ответил Scuderia Ferrаri
02 марта в 12:11
???
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
02 марта в 12:10
https://m.soccer.ru/users/cska-minus Пародия на недавно забаненного cska plus. Аватар и комментарии отчётливо говорят, что аккаунт для троллинга ЦСКА
Добрый день.
Пока рано об этом говорить, посмотрим.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
02 марта в 12:05
https://m.soccer.ru/users/cska-minus
Пародия на недавно забаненного cska plus. Аватар и комментарии отчётливо говорят, что аккаунт для троллинга ЦСКА
Serg_Diamond
Serg_Diamond
02 марта в 11:59
Румын был хорош и безжалостен.
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