Кокорин стал лучшим футболистом игры «Сочи» — «Арсенал»

«Сочи» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 20-го тура РПЛ.
Форвард южан Александр Кокорин, несмотря на результат встречи, признан лучшим игроком. Он забил единственный гол «Сочи» на 64-й минуте.
👍 Александр Кокорин – лучший игрок матча #СочиАрсенал по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/vEjputA8tB— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 1, 2020
Ранее Кокорин выразил свое мнение об игре.
Герой или всё таки антигерой матча?
Герой или всё таки антигерой матча?
Короче типичный продажный матч ТВ считающий что вокруг одни ослы...
Короче типичный продажный матч ТВ считающий что вокруг одни ослы...
Он и есть лучший - однозначно!!!
Он и есть лучший - однозначно!!!