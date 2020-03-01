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Кокорин стал лучшим футболистом игры «Сочи» — «Арсенал»

01 марта 2020, 21:37
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Сочи» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 20-го тура РПЛ.

Форвард южан Александр Кокорин, несмотря на результат встречи, признан лучшим игроком. Он забил единственный гол «Сочи» на 64-й минуте.

Ранее Кокорин выразил свое мнение об игре.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
02 марта в 09:51
Спорное решение. С одной стороны забил трудовой гол, с другой запорол много моментов и Сочи проиграл.
Герой или всё таки антигерой матча?
Z. Kramer
Z. Kramer
02 марта в 08:42
Луценко - лучший
EAGinLE
EAGinLE
02 марта в 07:08
Кокорину стекляшку . Арсеналу три очка . Но Луценко лучший .
мангo
мангo
02 марта в 03:15
Столько запорол и лучший
форева
форева
02 марта в 02:04
Ну честно говоря цирк этот уже надел.((( Надо действительно переключаться на какую-нибудь Англию, Испанию или хотя бы Белоруссию. Луценко-дубль и победа. коко-лучший игрок матча. И смеятся даже не хочется.
Red blu
Red blu
01 марта в 23:56
В Зените уже наверно пожалели, что отправили Кокорина в Сочи.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
01 марта в 22:57
Стыдно за недальновидное руководство Зенита, которое толком даже не знает, что такое ногомяч...
Faustello
Faustello ответил 112910415
01 марта в 22:49
Это Чердак такое ляпнул чтобы прикрыть заведомо понятное заказное решение. Что то во вчерашнем матче ЦСКА и Урала тоже был определен игрок матча, но когда Марио забил ничто не помешало переиграть, да и вообще не понимаю что может помешать изменить решение??? Они что заявки куда то подают и ждут согласование???
Короче типичный продажный матч ТВ считающий что вокруг одни ослы...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
01 марта в 22:34, ред.
Ну щас Кококо будут после каждого матча боготворить, тьфу.
Albasin
Albasin
01 марта в 22:21
Удачи Кокорину, выглядел хорошо!
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 22:12
В каком месте он лучший? Команда проиграла а Кокорин по пустым воротам не попал.
Альфамен
Альфамен ответил Roman Borovikov
01 марта в 22:07
Ага,это прям по матчу с Арсеналом и можно понять,да ещё и первому после перерыва....)))
112910415
112910415
01 марта в 22:01
эксперты передумали на последней минуте, да поздно было
Roman Borovikov
Roman Borovikov
01 марта в 21:55
Не сильно он сдал, Зенит по окончанию сезона заберёт его обратно.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
01 марта в 21:47
Кокорин лучший из не удачников ,так свою карьеру загубить нужен талант 56а подростка .
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 марта в 21:46
Возможно как раз Коко и не хватило зениту в матче с проводницами.Пусть теперь локти кусают.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 21:40
Выбор был сделан за несколько минут до окончания матча. Кто ж знал , что Луценко оформит дубль на последних секундах матча.
Он и есть лучший - однозначно!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
01 марта в 21:40
Странно. А в комментах к матчу пишут что он ещё два 100% момента запорол
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