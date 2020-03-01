Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком команды в феврале по версии по болельщиков.
За 25-летнего португальского новичка, зимой пришедшего из «Спортинга», проголосовало 80% болельщиков, второе место занял Антони Марсьяль (14%), третье у Люка Шоу (6%).
В феврале Фернандеш сыграл в 5 матчах, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.
🇵🇹 @B_Fernandes8 🤩— Manchester United (@ManUtd) March 1, 2020
Our Portuguese playmaker is #MUFC’s Player of the Month for February!
Well done, Bruno 👏 pic.twitter.com/M18XjBIXtU
Недавно главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер высоко оценил навыки Бруну.