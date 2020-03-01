Фернандеш признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

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01 марта 2020, 15:37

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком команды в феврале по версии по болельщиков.

За 25-летнего португальского новичка, зимой пришедшего из «Спортинга», проголосовало 80% болельщиков, второе место занял Антони Марсьяль (14%), третье у Люка Шоу (6%).

В феврале Фернандеш сыграл в 5 матчах, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи.