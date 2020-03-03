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Берг: «Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов»

03 марта 2020, 10:58

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал о зимней подготовке команды к весенней части сезона. 

Никогда не участвовал в такой длинной предсезонке! Знаю, что для российских клубов это норма, но для меня это первый опыт. Чувствую себя хорошо, я избежал травм и в неплохой форме. Вот главное – выполнить всю трудную работу и избежать повреждений. Рад, что мне это удалось.

Справился, все в порядке. А если отвечать на второй вопрос – и то, и другое. Иногда ты ощущаешь, что приблизился к своему пределу и тогда чуть снижаешь темп, чтобы избежать травмы. С возрастом приходит понимание что есть, как тренироваться, как восстанавливаться, как работать в отпуске.

Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. «Зенит» оторвался на 10 очков, но остальные идут очень плотно. Нам нужно сделать все, чтобы набрать максимум очков. Выходить на каждый матч как на финал. И начинать уже с игры против «Уфы».

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:16
Лишь бы не сбавили обороты как это бывает обычно в конце сезона.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 марта в 12:42
У Маркуса куда более здравые рассуждения по поводу турнирного расклада чем у Хеведеса.
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 12:36
Сейчас шансы реальные.
доктоР7
доктоР7
03 марта в 12:05, ред.
Краснодар уже давно должен показать, чего он стоит в ЛЧ. После сезона в ЛЧ будем делать выводы. Но пока они в последних сезонах ведут себя как мальчишки, лямки на штанишках. ЦСКА после такой предсезонной подготовки и проваленной игрой с Уралом - только знаки вопроса. Игроки перестали прогрессировать ( в сравнении с первым сезоном, некоторые даже деградировали), в чём причина, непонятно. С одной стороны, игроки уровня Облякова, любимчики тренера, тянут команду вниз. С другой стороны, всё чаще у меня возникает вопрос, может ВМГ достиг своего предела в работе с молодым, перспективным ,строящимся, но не стабильным коллективом?
STVA 1
STVA 1
03 марта в 11:36
Удачи Быкам))
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