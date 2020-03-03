Берг: «Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов»

Нападающий «Краснодара» рассказал о зимней подготовке команды к весенней части сезона.

Никогда не участвовал в такой длинной предсезонке! Знаю, что для российских клубов это норма, но для меня это первый опыт. Чувствую себя хорошо, я избежал травм и в неплохой форме. Вот главное – выполнить всю трудную работу и избежать повреждений. Рад, что мне это удалось.

Справился, все в порядке. А если отвечать на второй вопрос – и то, и другое. Иногда ты ощущаешь, что приблизился к своему пределу и тогда чуть снижаешь темп, чтобы избежать травмы. С возрастом приходит понимание что есть, как тренироваться, как восстанавливаться, как работать в отпуске.

Нам предстоит интересная борьба за место в зоне Лиги чемпионов. «Зенит» оторвался на 10 очков, но остальные идут очень плотно. Нам нужно сделать все, чтобы набрать максимум очков. Выходить на каждый матч как на финал. И начинать уже с игры против «Уфы».