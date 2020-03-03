«Зенит» усилит меры безопасности после игры с «Локомотивом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб на домашних матчах усилит меры контроля около гостевой трибуны, чтобы избежать инцидентов между фанатами.

Во время матча 20-го РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.

Главный виновник происшествия — это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей. Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к «Виражу» он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов. Хочу отметить, что болельщики «Локомотива» очень организованно сдали его органам правопорядка.

Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации. Это был поступок одного человека, остается только пожалеть, что это произошло.