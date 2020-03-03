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«Зенит» усилит меры безопасности после игры с «Локомотивом»

03 марта 2020, 11:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб на домашних матчах усилит меры контроля около гостевой трибуны, чтобы избежать инцидентов между фанатами.

Во время матча 20-го РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.

Главный виновник происшествия — это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей. Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к «Виражу» он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов. Хочу отметить, что болельщики «Локомотива» очень организованно сдали его органам правопорядка.

Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации. Это был поступок одного человека, остается только пожалеть, что это произошло.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответил МапС
03 марта в 19:48
Раньше на козырёк ловко проникали только бакланы.
Самыми первыми на козырек проникли свиньи. Причем они чудом не свалились на бетонный стилобат.
МапС
МапС
03 марта в 19:13
Раньше на козырёк ловко проникали только бакланы.
Nikola45
Nikola45 ответил cska vperiod
03 марта в 14:44
В Зените всегда какие то таинственные происшествия, огородить колючей проволокой у запустить 380 вольт.
Так и сделаем когда ребята из ЦСКА приедут )) Еще и с Омоном сопроводим до Московского вокзала ))
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:12
В Зените всегда какие то таинственные происшествия, огородить колючей проволокой у запустить 380 вольт.
leopit
leopit
03 марта в 13:53
15 суток негодяю..
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Columb
03 марта в 13:45
Свиней на стадион не пускать и всё будет хорошо.
ТОГДА ЗЕНИТ БУДЕТ БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ ИГРАТЬ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 13:04
Один пришёл на чужой сектор флажки отжимать ;) Да он отбитый на фсю голову...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
03 марта в 12:52
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Принц тарасовский
    03 марта в 12:51
    Миша Вилков Сегодня 11:52 Всех гуливеров не отловить. В питере их как грязи. Это нормально?
    Убрали.
    Columb
    Columb
    03 марта в 12:42, ред.
    Свиней на стадион не пускать и всё будет хорошо.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
    03 марта в 12:40, ред.
    Миша Вилков
    Сегодня 11:52
    Всех гуливеров не отловить. В питере их как грязи.


    Это нормально?
    makkie
    makkie
    03 марта в 12:35
    Вот такие вот фанаты у Зенита(
    nubom
    nubom
    03 марта в 12:19
    Мы поверили...
    LOpp
    LOpp
    03 марта в 11:58
    ОДИН проник на фанатский сектор и пытался отобрать флаг.
    я знаю только одного болельщика Зенита, который смог бы это провернуть.

    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    03 марта в 11:54
    Просто клоуны!
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    03 марта в 11:52
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