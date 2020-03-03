Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций

Состоялась жеребьевка группового раунда следующего розыгрыша Лиги Наций. Определены следующие группы.
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Лига C
Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция
Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания
Лига B
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
Лига А
Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Напомним, что в конце ноября состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Если отнесутся серьезно будут потрясные матчи.
Спасибо уефа за этот турнир.
Наблюдать за национальными сборными гораздо интереснее, чем за превратившимся в шоу и клоунаду клубный футбол. Там никто не может требовать себе огромные зарплаты, шантажировать страну, тренеров и т д и т п. Чуть что, сразу НАК и дверь в сборную закрыта. И с мотивацией никогда нет проблем. Куча плюсов по сравнению с нынешним клубным футболом, где бегают ради денег и исключительно ради них.
Если отнесутся серьезно будут потрясные матчи.
Спасибо уефа за этот турнир.
Наблюдать за национальными сборными гораздо интереснее, чем за превратившимся в шоу и клоунаду клубный футбол. Там никто не может требовать себе огромные зарплаты, шантажировать страну, тренеров и т д и т п. Чуть что, сразу НАК и дверь в сборную закрыта. И с мотивацией никогда нет проблем. Куча плюсов по сравнению с нынешним клубным футболом, где бегают ради денег и исключительно ради них.