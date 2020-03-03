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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций

03 марта 2020, 20:43

Состоялась жеребьевка группового раунда следующего розыгрыша Лиги Наций. Определены следующие группы.

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар  

Лига C

Группа 1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3: Молдавия, Словения, Косово, Греция

Группа 4: Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания

Лига B

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария 

Лига А

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2:  Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Напомним, что в конце ноября состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.

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Все комментарии
kts
kts
04 марта в 20:35
Наше место четвертое
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
04 марта в 11:15
интересные матчи будут
dzvinka
dzvinka ответил Али Самаркандский
04 марта в 10:58
Как-то не интересен этот турнир. Лишний.
почему, все группы А интересны, как минимум
shur
shur
04 марта в 10:28
...что ж хохлам так везёт,а нам опять "сложная группа","тяжёлые соперники",
прямо не прёт и всё!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 марта в 09:57
Как-то не интересен этот турнир. Лишний.
Mangur
Mangur
04 марта в 06:38
Без комментариев
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
04 марта в 05:11
Все таки РФ и Турцию надо было бы разводить, неизвестно, чем все кончится в Идлибе. Украина вполне может на один сезон задержаться в дивизионе А.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 04:58
Наша сборная самая сильная во всей Лиге В......
И сильней половины команд Лиги А....

...хватит себя недооценивать...
makerdream
makerdream ответил за
04 марта в 02:00
Украина вылетит в лигу В, имхо.
это не зазорно. а вот выйти в А ой как нуно постарацца и не вылететь в ЦЭ))) ахахаха
makerdream
makerdream ответил шацк
04 марта в 01:57
Хохлы влипли капитально... А у нас нормальная, средненькая группа, могло быть и хуже - надо выходить с 1 места.
уровень разный))) у нас класс А а у вас класс Б...кто на что учился)))
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
04 марта в 00:26
Как то пофиг на эту лигу наций. Главное - это отборочный турнир.
рже
рже
03 марта в 23:54
Не Андорры не линхештейна,это провал!
SHMEL
SHMEL
03 марта в 23:35
У нас группа ровная, все может быть.
шацк
шацк
03 марта в 23:01
Хохлы влипли капитально... А у нас нормальная, средненькая группа, могло быть и хуже - надо выходить с 1 места.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
03 марта в 22:44
Я заметил буки не принимают ставку на победу России на ЧМ2022, в то время как принимают практически на все сборные. Это типа Россия уже отстранена от отбора на ЧМ?
Александр Рябов
Александр Рябов
03 марта в 22:40, ред.
Поздравляю братьев украинцев с тем что они выступят в сильнейшей "лиге А", т.е. они выше, сами понимаете кого! Конечно же румын! Поздравления!!!
Александр Рябов
Александр Рябов
03 марта в 22:38
Наша сборная займёт первое место, но тут местные эксперты, конечно, сразу же напишут, что соперники были шлак, а сборная наша 73о, и нормальной команде обязательно про********№%:;:?*("№!%;:?:(*_)
ermak6848
ermak6848
03 марта в 22:27
соперник известен, в пору тренироваться и побеждать...
Авербуx
Авербуx
03 марта в 22:23
Повезло
violent
violent
03 марта в 22:19
за австрию и финляндию в лиге б
Nazi
Nazi
03 марта в 22:18
В высшем дивизионе обалденные группы :)

Если отнесутся серьезно будут потрясные матчи.

Спасибо уефа за этот турнир.

Наблюдать за национальными сборными гораздо интереснее, чем за превратившимся в шоу и клоунаду клубный футбол. Там никто не может требовать себе огромные зарплаты, шантажировать страну, тренеров и т д и т п. Чуть что, сразу НАК и дверь в сборную закрыта. И с мотивацией никогда нет проблем. Куча плюсов по сравнению с нынешним клубным футболом, где бегают ради денег и исключительно ради них.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 марта в 22:05
займет 4-е
LOpp
LOpp
03 марта в 22:03
в Лиге А все группы "смерти"
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars ответил за
03 марта в 22:02
Украина вылетит в лигу В, имхо.
А Россия в лигу С, имхо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 21:52
АПсолютно параллельны эти отборы. В прошлой ЛН немчура вылетела в группу В, а в этом они опять в вышке...
Dima salev
Dima salev
03 марта в 21:50
На этом лиге можно травмы заработать, ненужный лига
За адекватность
За адекватность
03 марта в 21:37, ред.
Перед Евро 4 сборные из ЛН (неудачники отбора) попадут все таки на ЕВРО. А тут 2 команды из ЛН (неудачники отбора) примкнут к 10 командам, занявшим вторые места в отборе, дабы разыграть 3 путевки на ЧМ. (если не ошибаюсь). Так что абсолютно фиолетово на жребий. Любой из возможных с учетом команд Лиги-В был бы рабочим.
Leha-ha50
Leha-ha50
03 марта в 21:30
Легко не будет - однозначно.
dino-hsv
dino-hsv
03 марта в 21:22
хорошие спарринги. и если спросить иностранцев, то процентов 95 скажут, что россия - фаворит. но мы то всё понимаем :)
Serg3.12
Serg3.12
03 марта в 21:08
В Лиге В 16 достаточно равных команд
Замахиваться не на кого, а уступить можно любому
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