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Сборная России узнала соперников по групповому этапу Лиги Наций

03 марта 2020, 20:34

Определены соперники сборной России на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Наций. Российская команда попала в третью группу Лиги B. Ее соперниками стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Полные результаты жеребьевки можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Олег Гутченко 2
05 марта в 11:36
Лозунгами выражаешься?
alex spartakovih
alex spartakovih ответил sir_Alex
04 марта в 16:31
Эти сборные уровнем ничуть не хуже сборной России!
поглядим как мы готовы в этом году!удачи сборной россии!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
04 марта в 15:00
Без Кокорина сб. России-0!
sir_Alex
sir_Alex ответил alex spartakovih
04 марта в 14:44
есть шанс на что то хорошее!не даром же стас с гусом пообедал!
Эти сборные уровнем ничуть не хуже сборной России!
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил yasukuni
04 марта в 11:00
Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (О. Бендер)
Может ты и считаешь себя чужим.Не говори за всех.
Raamtvall
Raamtvall ответил свинина
04 марта в 10:50
А чего они ручные?
А того, что помидорчики сами себя на северо-восток не продадут, соответственно, надо как в той ЛН - покорно стоять и смотреть, пока брёвна в твои ворота заталкивают. А тут ещё и по сербам похожая вероятность вырисовывается, тоже ж "друзья навек".
Некакойшенко
Некакойшенко
04 марта в 09:03
Для наших сейчас даже такая группа может оказаться тяжёлой.В бей беги все в Европе играть научились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 08:24
Среднего качества группа...
neomessi
neomessi
04 марта в 08:19, ред.
С турками надо играть в Сирии))
А вообще я до сих пор не понял, что это за турнир. Это аля тов.игра?
Mr_Tim
Mr_Tim
04 марта в 04:53
Не слабая группа это точно!
yasukuni
yasukuni ответил Олег Гутченко 2
04 марта в 04:22
А зачем другим сборным ЧМ? Для того же что и нам. Чтобы участвовать в празднике футбола.
Киса, мы чужие на этом празднике жизни. (О. Бендер)
beefs
beefs
04 марта в 01:57
Группа сложная для нас...
makerdream
makerdream
04 марта в 01:55
будет так: ОПА ОПА тише тише)))
makerdream
makerdream
04 марта в 01:53
это будет интересно. как венгры начистят кое что кое кому
Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 марта в 01:25
Турки?
legendsofsails
legendsofsails ответил Dima salev
04 марта в 00:39
Обсалютно ненужный чемпионат
Тебя конкретно никто не заставляет смотреть или ехать туда
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
04 марта в 00:31
Обычная группа ничего особенного.
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответил ANATOLY KANDAUROV
04 марта в 00:31
В продолжение твоего спича вопрос: А зачем нам ЧМ, чтобы в очередной раз не выйти из группы? Тем более, что к тому времени "супрерзвезда" Дзюба с футболом завяжет.
А зачем другим сборным ЧМ? Для того же что и нам. Чтобы участвовать в празднике футбола.
Шуnя771
Шуnя771
04 марта в 00:06
Да блин все сильны!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
03 марта в 23:40
Нормальная группа, посмотрим, как наши в ней выступят, сейчас рано говорить о шансах, удачи сб. России.
drug01
drug01
03 марта в 23:30
Все знакомые соперники....
nikoladolgov
nikoladolgov
03 марта в 23:06
Сербы и турки на порядок сильнее !
valt134
valt134
03 марта в 23:02
Узнала и обо.......сь. Хотя вру. Перед началом любого турнира «наши» мастера кожаного громогласно заявляют об игре в финале... Это потом их «дерут» все подряд и они умолкают... На время...
valt134
valt134
03 марта в 22:57
Непонятный турнир. Лабуда...
andreika20133
andreika20133 ответил VAN ARM
03 марта в 22:53
нам без разницы!!!!! наши могут проиграть и сан-морино и андоре!!!!!!!!!))))))))))))))
И часто проигрывали????? Не стесняйся перечисляй знаток.
abrek123
abrek123
03 марта в 22:19, ред.
Блин когда уже наши начнут попадать на хорошие сборные, а то уже достало смотреть на эти сан марин, шотландцев, сербов, венгров,казахов уровня пфл нашего даже не фнл..
Даже не знаю стоит ли такие матчи вообще смотреть только если с Турками глянуть,горячие туркменские парни могут на эмоциях что-то показать они кажись в отборе евро 2020 с францией 1-1 и 2-0 их обыграли победителей чемпионата мира....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил спартак 1987
03 марта в 22:13
Лига наций для нас до сих пор непонятный турнир, сейчас же благодаря этому "замена товарищеским" играм турниру можно будет попасть на чемпионат мира, а это уже серьёзно, так как на чемп европы сейчас можно отобраться особо не напрягаясь, а вот на мундиаль попасть через отборочный турнир России почти нереально ( в Катар отбираться будут только победители групп, при жеребьёвке наша сборная будет во второй корзине, значит один соперник это Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания или Португалия...а значит шансов почти нет никаких, среди сборных занявших вторые места на чемпионат мира поедут всего пару стран и надежда нас может покинуть уже после жеребьёвки отборочного турнира) так что нужно серьёзно относиться к лиге наций и пробовать бороться за путёвку на мундиаль через этот турнир. Р.s кто - нибудь может объяснить зачем России нужно стремиться в дивизион А если первое место в нашей группе даёт право бороться за путёвку на чемпионат мира, а если бы выйграли в прошлом цикле у Шведов сейчас соперники в группе были бы уровня Хорватии, Франции и Германии...без шансов вообще🤔
В продолжение твоего спича вопрос: А зачем нам ЧМ, чтобы в очередной раз не выйти из группы? Тем более, что к тому времени "супрерзвезда" Дзюба с футболом завяжет.
свинина
свинина ответил Raamtvall
03 марта в 22:08
Опять ручных турок закупили. Господа, это уже не смешно...
А чего они ручные?
LOpp
LOpp
03 марта в 22:00
Щас даже Венгрия сильно играет. Сложная группа.
спартак 1987
спартак 1987
03 марта в 21:59
Лига наций для нас до сих пор непонятный турнир, сейчас же благодаря этому "замена товарищеским" играм турниру можно будет попасть на чемпионат мира, а это уже серьёзно, так как на чемп европы сейчас можно отобраться особо не напрягаясь, а вот на мундиаль попасть через отборочный турнир России почти нереально ( в Катар отбираться будут только победители групп, при жеребьёвке наша сборная будет во второй корзине, значит один соперник это Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания или Португалия...а значит шансов почти нет никаких, среди сборных занявших вторые места на чемпионат мира поедут всего пару стран и надежда нас может покинуть уже после жеребьёвки отборочного турнира) так что нужно серьёзно относиться к лиге наций и пробовать бороться за путёвку на мундиаль через этот турнир. Р.s кто - нибудь может объяснить зачем России нужно стремиться в дивизион А если первое место в нашей группе даёт право бороться за путёвку на чемпионат мира, а если бы выйграли в прошлом цикле у Шведов сейчас соперники в группе были бы уровня Хорватии, Франции и Германии...без шансов вообще🤔
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