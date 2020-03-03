Сборная России узнала соперников по групповому этапу Лиги Наций

Определены соперники сборной России на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Наций. Российская команда попала в третью группу Лиги B. Ее соперниками стали сборные Сербии, Турции и Венгрии.
Полные результаты жеребьевки можно посмотреть, перейдя по ссылке.
А вообще я до сих пор не понял, что это за турнир. Это аля тов.игра?
А вообще я до сих пор не понял, что это за турнир. Это аля тов.игра?
Даже не знаю стоит ли такие матчи вообще смотреть только если с Турками глянуть,горячие туркменские парни могут на эмоциях что-то показать они кажись в отборе евро 2020 с францией 1-1 и 2-0 их обыграли победителей чемпионата мира....
Даже не знаю стоит ли такие матчи вообще смотреть только если с Турками глянуть,горячие туркменские парни могут на эмоциях что-то показать они кажись в отборе евро 2020 с францией 1-1 и 2-0 их обыграли победителей чемпионата мира....