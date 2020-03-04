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«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

04 марта 2020, 00:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» — «Ливерпуль» 2:0 (1:0)
Голы: Виллиан 13, Баркли 64

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Ковачич (Маунт 42), Виллиан (Жоржиньо 51), Жиру (Джеймс 90), Педро
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Салах 80), Фабиньо, Джонс (Милнер 70), Мане, Минамино, Ориги (Роберто Фирмино 70)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Фабиньо 61, Милнер 76, Мане 90+4

Судья: Кавана Крис.

Напомним, что ранее «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии благодаря победе над «Портсмутом».

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил Gentleman.tdk
04 марта в 22:38
А то что команда в психиологической яме и нужна победа чтобы выйти из нее. Были в истории команды которые не побеждали 10 игр и проигровали чемпионат. Думай прежде чем что то писать.
о чем думать? какая яма? один раз проиграли в чемпионате...и много у тебя таких примеров, когда команда за 10 туров до конца сливала 20 очков преимущества?
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил neomessi
04 марта в 16:37
Игру не смотрел и буду не делать выводы. Однако выглядит это так : Будто у Ливерпуля начался некий период спада.
КАк и у барсы, даже судьи уже не помогают. Теперь будете за привычные 4-6 места бороться в Ла Лиге. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил ЮHВА
04 марта в 16:36
Для глориков не видавших 30 лет побед, может и затмит, но для понимающих фанатов купленное опло это позор. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
04 марта в 16:35
Без судей Челси на три головы выше.
Ros S
Ros S ответил fanliverpoolfan22
04 марта в 15:41
С такой игрой сложно рассчитывать на победу ЛЧ, МС и Бавария вообще без шансов вынесут, а там еще ПСЖ, Юве...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
04 марта в 15:09
Если выйграем Апл и лч,будет отличным сезоном
Санчо Панса
Санчо Панса
04 марта в 14:46
Ахаха, очередное поражение Ливерпуля! Третье в четырех матчах) Причем во всех проигранных матчах красные ничего не смогли забить. Преданных болельщиков Челси с заслуженной победой! Синие на нее безусловно наиграли.
Colchoneros
Colchoneros
04 марта в 13:45
Такой Ливерпуль мне нравится!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
04 марта в 13:12
Юрик слил
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 марта в 12:40
Посыпался Ливер, сам себя переиграл, поражения должны быть, иначе характера не появится
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 11:38
Поздравляю Челси с победой
Brooklyn888
Brooklyn888
04 марта в 11:15
Челси с победой!
cannongun
cannongun ответил Ptaha91
04 марта в 10:51
что это тебе даст? Куры чемпик заберут или что?
    FERIS
    FERIS
    04 марта в 10:47
    Челси с победой!
    По ходу у Ливера начался спад.
    Это рано или поздно должно было случиться,вопрос как долго это продлится.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 марта в 10:41
    Только один человек месяц и более назад говорил что у ливера серьёзные проблемы с игрой и что их ждет не простое время, это эксперт Маловар.
    Ливеру нужна свежая кровь, им нужен топ нап, убийца а не мореплаватель Салах
    Master ШиФу
    Master ШиФу
    04 марта в 10:30
    Слишком возгордились
    dzvinka
    dzvinka
    04 марта в 10:28
    Кепе скамейка явно пошла на пользу, начал таки парировать удары, красавчик.
    oFANATo
    oFANATo
    04 марта в 10:23
    С победой Челси. Шикарный выдали матч.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    04 марта в 10:21
    Клоппу совершенно наплевать на КА, даже ЛЧ не в приоритете.Главное-чемпионат, а будет дубль ,или только АПЛ, это уже не важно.
    galem72
    galem72
    04 марта в 10:15
    Не думаю, что это кризис в тактике Клоппа. Сказывается физическая усталость ключевых игроков под конец сезона. Всё-таки носиться на таких скоростях в каждой игре весь сезон просто невозможно.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский ответил RamonCSKA
    04 марта в 09:53
    Картофель еще на звание тренера тянет, он хоть реал обыгрывал)
    Зато Ференцварошу проигрывал.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил 25процентный клоун
    04 марта в 09:42
    Картофель еще на звание тренера тянет, он хоть реал обыгрывал)
    Roger Young
    Roger Young
    04 марта в 09:35
    Похоже красные не избежали спада в игре
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил RamonCSKA
    04 марта в 09:29
    Картофель еще за лудогорец непроставился)
    DXTK
    DXTK
    04 марта в 09:28, ред.
    молодцы пенсы щелкнули по носу Клоппа за его высокомерие и игры 2 составом, еще надеюсь атлетико закрепит этот успех и поставят немца окончательно на место.

    PS этот ливерпуль мог бы добиться большего, если бы клопп не сливал бы трофем. АПЛ уже в руках есть. играй в КА оформляй золотой дубль, но нет, да и в ЛЧ можно было все исправить и не жертвовать одним трофеем ради другого.
    Ptaha91
    Ptaha91 ответил cannongun
    04 марта в 08:58
    надеюсь портовые продолжат в том же духе на очереди лига чемпионов, удачи лифак
    что это тебе даст? Куры чемпик заберут или что?
    Сп62
    Сп62
    04 марта в 08:41
    Это, как всегда, Федун виноват.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил 25процентный клоун
    04 марта в 08:27
    главный физрук уже в Латвии)
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    04 марта в 08:26
    Клоппа в отставку и в Юве вместо Сарри
    neomessi
    neomessi
    04 марта в 08:10
    Игру не смотрел и буду не делать выводы.
    Однако выглядит это так : Будто у Ливерпуля начался некий период спада.
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