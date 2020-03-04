«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

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04 марта 2020, 00:40

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» — «Ливерпуль» 2:0 (1:0)

Голы: Виллиан 13, Баркли 64

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Ковачич (Маунт 42), Виллиан (Жоржиньо 51), Жиру (Джеймс 90), Педро

Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Салах 80), Фабиньо, Джонс (Милнер 70), Мане, Минамино, Ориги (Роберто Фирмино 70)

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Фабиньо 61, Милнер 76, Мане 90+4

Судья: Кавана Крис.

Напомним, что ранее «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии благодаря победе над «Портсмутом».