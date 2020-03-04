«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

«Челси» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» — «Ливерпуль» 2:0 (1:0)
Голы: Виллиан 13, Баркли 64
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Баркли, Гилмор, Ковачич (Маунт 42), Виллиан (Жоржиньо 51), Жиру (Джеймс 90), Педро
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Салах 80), Фабиньо, Джонс (Милнер 70), Мане, Минамино, Ориги (Роберто Фирмино 70)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Фабиньо 61, Милнер 76, Мане 90+4
Судья: Кавана Крис.
Напомним, что ранее «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии благодаря победе над «Портсмутом».
ЕСЛИ не считать две перекладины и двух не реализованных выхода выхода один в один.
И еще Маунт отдал бы пас Жиру вместо того чтобы бить с острого угла и хз куда. Я бы вместо Жиру надавал бы в раздевалке ему. Чтобы был по внимательней в следующий раз))))
Посмотрел повоторы сейвов Кепы. На месте стоял и то хорошо и не пропустил. На выходах вроде хорошо играл. И главное не чудил с перепасами.
Тоже молодец. Гилмор хорош.
ЕСЛИ не считать две перекладины и двух не реализованных выхода выхода один в один.
И еще Маунт отдал бы пас Жиру вместо того чтобы бить с острого угла и хз куда. Я бы вместо Жиру надавал бы в раздевалке ему. Чтобы был по внимательней в следующий раз))))
Посмотрел повоторы сейвов Кепы. На месте стоял и то хорошо и не пропустил. На выходах вроде хорошо играл. И главное не чудил с перепасами.
Тоже молодец. Гилмор хорош.