«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Арсенал» победил «Портсмут» в поединке 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.
Портсмут, стадион Фрэттон Парк
«Портсмут» — «Арсенал» 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос 45+4, Нкетиа 51
«Портсмут»: Басс, МакКрори, Болтон , Берджесс, Седдон, Клозе, МакГихэн, Уильямс, Эванс (Кэннон 74), Харнесс (Кертис 67), Харрисон (Маркис 67)
Главный тренер: Джакетт Кенни.
«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Гендузи, Лукас Торрейра (Себальос 16), Нельсон (Мэйтленд-Найлз 90+1), Уиллок (Джака 87), Габриэл Мартинелли, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.
Предупреждения: Гендузи 35, МакГихэн 40
Напомним, что на прошлой неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу».
Лучше бы на АПЛ сосредоточился.
Лучше бы на АПЛ сосредоточился.
Обыграли 2-0 полурезерв "Портсмута" (да, они изначально не планировали давать бой, лидеры - Кэннон и Маркис - вышли в конце игры на поле).
Не знаю, можно ли как-то это оценить? Нельсон бегал в два раза быстрее игроков "Портсмута" и сделал игру, а ведь мы знаем, что он как раз и не играет за "Арсенал, потому, что каши мало ел и слишком медленный...
Сака, Мартинелли, Нельсон и Нкетиа просто развлекались, если у нас есть будущее, это они.
Гендузенок, Уиллок - в расход. Гендузенок - второй Джака, пасы только назад или максимум рядом. Это при этом, что он бокс-ту-бокс, а не опорник. Еще и руками машет снова, как сынок Венгера ссыльный. Уиллок - пример, как можно два года подряд деградировать, тут нечего говорить.
Обыграли 2-0 полурезерв "Портсмута" (да, они изначально не планировали давать бой, лидеры - Кэннон и Маркис - вышли в конце игры на поле).
Не знаю, можно ли как-то это оценить? Нельсон бегал в два раза быстрее игроков "Портсмута" и сделал игру, а ведь мы знаем, что он как раз и не играет за "Арсенал, потому, что каши мало ел и слишком медленный...
Сака, Мартинелли, Нельсон и Нкетиа просто развлекались, если у нас есть будущее, это они.
Гендузенок, Уиллок - в расход. Гендузенок - второй Джака, пасы только назад или максимум рядом. Это при этом, что он бокс-ту-бокс, а не опорник. Еще и руками машет снова, как сынок Венгера ссыльный. Уиллок - пример, как можно два года подряд деградировать, тут нечего говорить.