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«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

03 марта 2020, 00:42
ПортсмутЛоготип футбольный клуб Портсмут0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» победил «Портсмут» в поединке 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.

Портсмут, стадион Фрэттон Парк

«Портсмут» — «Арсенал» 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос 45+4, Нкетиа 51

«Портсмут»: Басс, МакКрори, Болтон , Берджесс, Седдон, Клозе, МакГихэн, Уильямс, Эванс (Кэннон 74), Харнесс (Кертис 67), Харрисон (Маркис 67)
Главный тренер: Джакетт Кенни.

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Гендузи, Лукас Торрейра (Себальос 16), Нельсон (Мэйтленд-Найлз 90+1), Уиллок (Джака 87), Габриэл Мартинелли, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Гендузи 35, МакГихэн 40

Напомним, что на прошлой неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу».

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Все комментарии
bn20
bn20
03 марта в 14:29
кому нужен этот кубок
galem72
galem72
03 марта в 11:28
Как так? Где ёзиль? ))
Bom Bom
Bom Bom
03 марта в 10:23
Чуть подняли настроение после поражения от греков) Стыдно было не проходить такого оппонента.
shlomo
shlomo
03 марта в 09:44
Все ожидаемо
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 09:03
Соперник был по зубам.
beefs
beefs
03 марта в 08:19
Вперёд за кубком...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
03 марта в 07:19
Поздравляю с победой Арсенал
112910415
112910415
03 марта в 06:42
мелкие радости
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 06:33
Все равно Кубок не возьмет.
Лучше бы на АПЛ сосредоточился.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 марта в 06:20
Сенсация.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 06:12
Хоть здесь порадовали болельщиков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 05:52
Тульский тоже обыграл бы...
EAGinLE
EAGinLE
03 марта в 05:51
С победой.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 05:36
Хоть у кого-то выиграли
ermak6848
ermak6848
03 марта в 04:57
Старались обе команды, н выиграл матч фк " АРСЕНАЛ "- с ПОБEДОЙ !!!
Death
Death ответил Еноты за Арсенал
03 марта в 02:07
Ну, такое... Обыграли 2-0 полурезерв "Портсмута" (да, они изначально не планировали давать бой, лидеры - Кэннон и Маркис - вышли в конце игры на поле). Не знаю, можно ли как-то это оценить? Нельсон бегал в два раза быстрее игроков "Портсмута" и сделал игру, а ведь мы знаем, что он как раз и не играет за "Арсенал, потому, что каши мало ел и слишком медленный... Сака, Мартинелли, Нельсон и Нкетиа просто развлекались, если у нас есть будущее, это они. Гендузенок, Уиллок - в расход. Гендузенок - второй Джака, пасы только назад или максимум рядом. Это при этом, что он бокс-ту-бокс, а не опорник. Еще и руками машет снова, как сынок Венгера ссыльный. Уиллок - пример, как можно два года подряд деградировать, тут нечего говорить.
Ты не шаришь! Ливерпуль проиграл! Рекорд Венгера будет жить вечно! Это была лучшая команда и все должны завидовать! Ну ты видел как Ливерпуль проиграл!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 01:06
Оторвались на слабаках...
Mangur
Mangur
03 марта в 01:02
Без коментариев
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
03 марта в 00:44
Молодежка у Арсенала всегда была на высшем уровне . молодцы
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 00:43
Ну, такое...

Обыграли 2-0 полурезерв "Портсмута" (да, они изначально не планировали давать бой, лидеры - Кэннон и Маркис - вышли в конце игры на поле).

Не знаю, можно ли как-то это оценить? Нельсон бегал в два раза быстрее игроков "Портсмута" и сделал игру, а ведь мы знаем, что он как раз и не играет за "Арсенал, потому, что каши мало ел и слишком медленный...

Сака, Мартинелли, Нельсон и Нкетиа просто развлекались, если у нас есть будущее, это они.

Гендузенок, Уиллок - в расход. Гендузенок - второй Джака, пасы только назад или максимум рядом. Это при этом, что он бокс-ту-бокс, а не опорник. Еще и руками машет снова, как сынок Венгера ссыльный. Уиллок - пример, как можно два года подряд деградировать, тут нечего говорить.
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