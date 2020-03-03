«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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03 марта 2020, 00:42

«Арсенал» победил «Портсмут» в поединке 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующий раунд турнира.

Портсмут, стадион Фрэттон Парк

«Портсмут» — «Арсенал» 0:2 (0:1)

Голы: Папастатопулос 45+4, Нкетиа 51

«Портсмут»: Басс, МакКрори, Болтон , Берджесс, Седдон, Клозе, МакГихэн, Уильямс, Эванс (Кэннон 74), Харнесс (Кертис 67), Харрисон (Маркис 67)

Главный тренер: Джакетт Кенни.

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Луис, Мари, Сака, Гендузи, Лукас Торрейра (Себальос 16), Нельсон (Мэйтленд-Найлз 90+1), Уиллок (Джака 87), Габриэл Мартинелли, Нкетиа

Главный тренер: Артета Микель.

Предупреждения: Гендузи 35, МакГихэн 40

Напомним, что на прошлой неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, проиграв «Олимпиакосу».