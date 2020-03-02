«Интер Майами» Бекхэма в первом официальном матче проиграл «Лос-Анджелесу»

1583128547

02 марта 2020, 08:55

Сегодня, 2 февраля, стартовал новый сезон чемпионата MLS . В первом туре «Лос-Анджелес» дома встречался с «Интер Майами». Победу одержали хозяева с минимальным счетом.

Для клуба из Майами это был первый официальный матч с момента основания. Напомним, что совладельцем клуба является экс-полузащитник сборной Англии, МЮ и «Реала» 44-летний .

Лос-Анджелес, стадион Бэнк оф Калифорния Стэдиум

«Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 1:0 (1:0)

Голы: Вела 44.