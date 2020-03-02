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«Интер Майами» Бекхэма в первом официальном матче проиграл «Лос-Анджелесу»

02 марта 2020, 08:55
Лос-Анджелес ФКЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес ФК1 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Сегодня, 2 февраля, стартовал новый сезон чемпионата MLS. В первом туре «Лос-Анджелес» дома встречался с «Интер Майами». Победу одержали хозяева с минимальным счетом.

Для клуба из Майами это был первый официальный матч с момента основания. Напомним, что совладельцем клуба является экс-полузащитник сборной Англии, МЮ и «Реала» 44-летний Дэвид Бекхэм.

Лос-Анджелес, стадион Бэнк оф Калифорния Стэдиум

«Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 1:0 (1:0)
Голы: Вела 44.

Также накануне в MLS победу одержал «Монреаль Импакт» в первом матче под руководством Тьерри Анри.

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Все комментарии
karnager
karnager
03 марта в 01:57
сегодня 2 февраля? Лайк за внимательность
la-respect0
la-respect0
02 марта в 14:57
Думал вообще сметут Майами,ан нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 12:58
Первый блин комом...
матос
матос
02 марта в 10:53
где составы команд?
КЭТиК
КЭТиК
02 марта в 09:16
Серьезный был соперник для дебюта.
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