«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в АПЛ 11 марта

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04 марта 2020, 10:28

Стала известна дата проведения матча 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Встреча состоится 11 марта в 22:30 по мск времени. Напомним, что поединок был перенесен из-за участия «горожан» в финале Кубка английской Лиги.