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«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в АПЛ 11 марта

04 марта 2020, 10:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал11.03.2020 в 22:30 Не начался

Стала известна дата проведения матча 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Встреча состоится 11 марта в 22:30 по мск времени. Напомним, что поединок был перенесен из-за участия «горожан» в финале Кубка английской Лиги.

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dimagas2
dimagas2
04 марта в 15:19
Коронавирус еще не сказал свое слово)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил sihafazatron
04 марта в 10:35
блин, в этот день лч(( причем хорошие матчи....
Зато халявная победа в кармане практически)
sihafazatron
sihafazatron
04 марта в 10:32
блин, в этот день лч(( причем хорошие матчи....
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