«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в АПЛ 11 марта

Стала известна дата проведения матча 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Встреча состоится 11 марта в 22:30 по мск времени. Напомним, что поединок был перенесен из-за участия «горожан» в финале Кубка английской Лиги.
|Манчестер Сити-:-Арсенал
|11.03.2020 в 22:30 Не начался
Стала известна дата проведения матча 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Встреча состоится 11 марта в 22:30 по мск времени. Напомним, что поединок был перенесен из-за участия «горожан» в финале Кубка английской Лиги.