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Серия А может перенести 4 матча 27-го тура Серии А на этой неделе

02 марта 2020, 11:40

Правительство Италии приняло решение до 8 марта приостановить все спортивные соревнования в регионах, где зафиксирован коронавирус.

Четыре игры 27-го тура Серии А могут быть перенесены на другую дату или пройдут без болельщиков: «Аталанта» — «Лацио», «Болонья» — «Ювентус», «Интер» — «Сассуоло» и «Верона» — «Лацио».

Большинство клубов выступает за то, чтобы не переносить матчи, а сыграть их без зрителей. В среду в Риме состоится экстренное собрание всех 20 команд чемпионата Италии.

Напомним, что в 26-м туре было перенесено 6 встреч.

Коронавирус и футбол

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beefs
beefs
02 марта в 19:55
Италию трясет...
Sadjon
Sadjon
02 марта в 16:06, ред.
надо при пустых трибунах сыграть, а то так и чемпионат не доиграют.....
h8you
h8you ответил andrefino13
02 марта в 15:55
Почему никто не говорит, сколько умирает параллельно от Гриппа? Больше! Заработать денег любой ценой, воевать и организовывать войны всё сложнее, встречайте новый приём, я всё удивлялся, что то долго ничего новенького, после птичьего, свиного, война в Сирии, некогда было...
прям таки больше?смертность от гриппа 0.3 процента,а от этого вируса под 3
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 13:59
Один вред от этих китаёз...
andrefino13
andrefino13
02 марта в 13:26
Кто из СССР, вспомните ведущих новостей Первого канала, государственные мысли доносили, серьёзные люди, и посмотрите, что сегодня, реально Короновирус, хоть он и обижается.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 13:20
Отменили бы уже все матчи.
andrefino13
andrefino13
02 марта в 13:20
Про Китай почуть забываем, Италия новая тема, Иран думаю быстро закроет рты провокаторам.
andrefino13
andrefino13
02 марта в 13:18
Почему никто не говорит, сколько умирает параллельно от Гриппа? Больше! Заработать денег любой ценой, воевать и организовывать войны всё сложнее, встречайте новый приём, я всё удивлялся, что то долго ничего новенького, после птичьего, свиного, война в Сирии, некогда было...
Mangur
Mangur
02 марта в 13:04
Без комментариев
berda2003
berda2003
02 марта в 12:50
все команды надо загонять на один стадион, закрывать, никого не впускать и не выпускать, каждый день проводить по три игры...
juvenale
juvenale
02 марта в 12:47
просто вручите интеру чемпионство
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:42
Как и когда доиграют они столько матчей на носу Евро.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 12:34
Закрыли бы тогда чемпионат, че нервы любителей Серии А и болельщиков трепать?!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
02 марта в 12:31
с этими отменами матчей в Серии А мне в Фэнтази такую каку подложили((
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