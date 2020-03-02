Серия А может перенести 4 матча 27-го тура Серии А на этой неделе

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02 марта 2020, 11:40

Правительство Италии приняло решение до 8 марта приостановить все спортивные соревнования в регионах, где зафиксирован коронавирус.

Четыре игры 27-го тура Серии А могут быть перенесены на другую дату или пройдут без болельщиков: «Аталанта» — «Лацио», «Болонья» — «Ювентус», «Интер» — «Сассуоло» и «Верона» — «Лацио».

Большинство клубов выступает за то, чтобы не переносить матчи, а сыграть их без зрителей. В среду в Риме состоится экстренное собрание всех 20 команд чемпионата Италии.

Напомним, что в 26-м туре было перенесено 6 встреч.

Коронавирус и футбол