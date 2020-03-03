Матч «Ювентус» — «Интер» могут провести 9 марта

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Интер» может пройти в следующий понедельник, 9 марта. О проведении встречи в этот день договорились федерация футбола страны и Серия А, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Напомним, ранее сообщалось, что часть матчей 26-го тура Серии А перенесли на май из-за вспышки коронавируса в Италии. Теперь для поединков выбрали новые даты. Помимо матча «Юве» — «Интер», были перенесены пять встреч 26-го тура. Сообщается, что они также пройдут не в мае, а в текущем месяце. Представлено следующее расписание, которое вскоре может быть утверждено:
7 марта
«Сампдория» — «Верона»
8 марта
«Удинезе» — «Фиорентина»
9 марта
«Ювентус» — «Интер»
«Милан» — «Дженоа»
«Парма» — СПАЛ
«Сассуоло» — «Брешиа»