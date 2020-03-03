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Матч «Ювентус» — «Интер» могут провести 9 марта

03 марта 2020, 00:23

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Интер» может пройти в следующий понедельник, 9 марта. О проведении встречи в этот день договорились федерация футбола страны и Серия А, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что часть матчей 26-го тура Серии А перенесли на май из-за вспышки коронавируса в Италии. Теперь для поединков выбрали новые даты. Помимо матча «Юве» — «Интер», были перенесены пять встреч 26-го тура. Сообщается, что они также пройдут не в мае, а в текущем месяце. Представлено следующее расписание, которое вскоре может быть утверждено:

7 марта

«Сампдория» — «Верона»

8 марта

«Удинезе» — «Фиорентина»

9 марта

«Ювентус» — «Интер»

«Милан» — «Дженоа»

«Парма» — СПАЛ

«Сассуоло» — «Брешиа»

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
03 марта в 15:48
У Юве матч с Болоньей 8 марта. Один переносить другой ставить. Что за бред вообще?
773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan22
03 марта в 07:55
    cska minus
    cska minus
    03 марта в 07:51
    Да да, 8 марта проведите, сделайте подарок португальской дамочке из Турина.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Scuderia Ferrаri
    03 марта в 01:27
    Да ладно вам
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    03 марта в 01:01, ред.
    Любопытное решение.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил fanliverpoolfan22
    03 марта в 00:54
    Уотфорд купил три гола из очевидного оффсайда. Лично по приказу Аньелли Оливер наказал Ливерпуль.
    h8you
    h8you ответил fanliverpoolfan22
    03 марта в 00:29
    Юве уставшая была после хорошей порки в Лионе .еше без болелов,Интер мог выиграть матч ,и тут Аньелли как глава маф настоял на перенос матча.плюс матч Юве Лион пройдет за закрытими дверями,в кабинете.
    не переживай пару пенок поставим
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    03 марта в 00:27
    Юве уставшая была после хорошей порки в Лионе .еше без болелов,Интер мог выиграть матч ,и тут Аньелли как глава маф настоял на перенос матча.плюс матч Юве Лион пройдет за закрытими дверями,в кабинете.
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