Матч «Ювентус» — «Интер» могут провести 9 марта

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03 марта 2020, 00:23

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Интер» может пройти в следующий понедельник, 9 марта. О проведении встречи в этот день договорились федерация футбола страны и Серия А, сообщает источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что часть матчей 26-го тура Серии А перенесли на май из-за вспышки коронавируса в Италии. Теперь для поединков выбрали новые даты. Помимо матча «Юве» — «Интер», были перенесены пять встреч 26-го тура. Сообщается, что они также пройдут не в мае, а в текущем месяце. Представлено следующее расписание, которое вскоре может быть утверждено:

7 марта

«Сампдория» — «Верона»

8 марта

«Удинезе» — «Фиорентина»

9 марта

«Ювентус» — «Интер»

«Милан» — «Дженоа»

«Парма» — СПАЛ

«Сассуоло» — «Брешиа»

Коронавирус и футбол