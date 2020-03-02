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В Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов до апреля

02 марта 2020, 22:19

Руководители футбольных клубов Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов в стране до апреля. Речь идет о первом и втором по значимости дивизионах. Такое решение было принято на встрече в Берне.

Чемпионаты намерены приостановить до апреля из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Теперь решение руководителей клубов должно быть одобрено федеральными властями Швейцарии.

Напомним, что ранее в Италии из-за коронавируса перенесли часть матчей 26-го тура Серии А.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ДСА
ДСА
03 марта в 05:32
Потом через день будут играть.
drug01
drug01
03 марта в 00:24
Трудное время-верное решение!!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил h8you
02 марта в 23:21
рен-тв так себе канал
Вряд ли тут в Рен-ТВ дело, тогда он бы писал, что земляне в шаге от того, чтобы быть захваченными рептилоидами с Альфа Центавры)
bankirr
bankirr
02 марта в 23:17
Пусть останавливают.
h8you
h8you ответил Sysanin101
02 марта в 23:14
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно. Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной вирусной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку. Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны. Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая. Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время. Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними. Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию. Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ. О чём это говорит? О том, что Распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай. Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!! Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ. России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!! Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты. Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие. Умерло примерно 90 тысяч человек по всему миру и все смерти на совести Пентагона США!!! Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.
рен-тв так себе канал
мангo
мангo
02 марта в 23:14, ред.
Первый пошел , через месяц футбольных ноаостей не будет , можно закрываться...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Sysanin101
02 марта в 23:08
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно. Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной вирусной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку. Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны. Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая. Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время. Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними. Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию. Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ. О чём это говорит? О том, что Распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай. Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!! Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ. России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!! Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты. Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие. Умерло примерно 90 тысяч человек по всему миру и все смерти на совести Пентагона США!!! Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.
Радует, что Киселев с Соловьевым не зря работают)
mihaluch
mihaluch
02 марта в 22:55
Вынужденная мера.
VIPded
VIPded
02 марта в 22:43
ШоуМастГоуОн...(((
Sysanin101
Sysanin101
02 марта в 22:27
Огромное демократическое "СПАСИБО" американцам, что всему миру и особенно Китаю, так не весело и вирусно.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной вирусной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны.
Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время.
Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.
О чём это говорит?
О том, что Распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!!
Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты.
Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие.
Умерло примерно 90 тысяч человек по всему миру и все смерти на совести Пентагона США!!!
Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.
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