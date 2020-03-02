В Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов до апреля

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02 марта 2020, 22:19

Руководители футбольных клубов Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов в стране до апреля. Речь идет о первом и втором по значимости дивизионах. Такое решение было принято на встрече в Берне.

Чемпионаты намерены приостановить до апреля из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Теперь решение руководителей клубов должно быть одобрено федеральными властями Швейцарии.

Напомним, что ранее в Италии из-за коронавируса перенесли часть матчей 26-го тура Серии А.

Коронавирус и футбол