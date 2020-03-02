В Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов до апреля

Руководители футбольных клубов Швейцарии одобрили приостановку чемпионатов в стране до апреля. Речь идет о первом и втором по значимости дивизионах. Такое решение было принято на встрече в Берне.
Чемпионаты намерены приостановить до апреля из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Теперь решение руководителей клубов должно быть одобрено федеральными властями Швейцарии.
Напомним, что ранее в Италии из-за коронавируса перенесли часть матчей 26-го тура Серии А.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной вирусной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны.
Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время.
Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.
О чём это говорит?
О том, что Распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!!
Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты.
Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие.
Умерло примерно 90 тысяч человек по всему миру и все смерти на совести Пентагона США!!!
Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.
Американцы заразили Китай, чтобы вызвать панику во всём Мире и в этой мутной вирусной воде, ловить свою криминальную демократическую рыбку.
Китайцы провели исследование и установили, что вирус имеет не китайское происхождение, а завезён на китайский рынок со стороны.
Следы вируса ведут в Пентагон и его секретные био лаборатории, находящиеся вокруг Китая.
Они модифицировали штаммы гриппа в своих секретных био лабораториях Пентагона и теперь распыляют его в разных странах, чтобы затруднить борьбу с ним на продолжительное время.
Американцы вбросили в Китай сразу несколько модификаций вируса, чтобы затруднить борьбу с ними.
Выбрали Китай, чтобы нанести ему серьёзный экономический удар с прицелом на Россию.
Если вы посмотрте на карту Мира, то вы увидите вирусный пояс Пентагона, который опоясывает все границы России, в то время, как у границ США и Израиля такого пояса НЕТ.
О чём это говорит?
О том, что Распространение вируса это глобальная вирусная биологическая атака США на Россию и на Китай.
Другие страны, вроде Ирана, Италии и прочих "шведов", как зона усиления этой атаки США, чтобы она была продолжительной по времени!!!
Био гонцы Пентагона уже куролесят по странам и весям Европы, Азии и Ближнего Востока и подливают вирусного масла в огонь мировой ЭПИДЕМИИ.
России и китайцам надо объединяться и проводить расследование био атаки США на эти страны и взыскать с Пентагона весь ущерб от вирусной атаки - прямой и косвенный!!!
Вирусная эпидемия после био атаки Пентагона США набирает обороты.
Опасения очень РЕАЛЬНЫЕ и угрожающие.
Умерло примерно 90 тысяч человек по всему миру и все смерти на совести Пентагона США!!!
Это только начало, а конца вирусной атаки Пентагона США на Китай, Россию и Европу не видно.