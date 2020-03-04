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Гусев: «В дерби я всегда жду победы ЦСКА»

04 марта 2020, 15:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал предстоящий матч «армейцев» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

В дерби я всегда жду победы ЦСКА. Сегодня выстрелит Чалов — он и сам этого хочет, и команда с болельщиками ждут. Будем надеяться, что голевая засуха была временным делом, что в ближайших матчах он сыграет решающую роль.

Я не стал бы говорить, что ЦСКА провалил матч с «Уралом». А сегодня ЦСКА и «Спартак» будут в равных условиях. Для того чтобы победить, ЦСКА нужно не допускать элементарных ошибок. По уровню мастерства игроки ЦСКА ничуть не хуже игроков «Спартака».

В дерби может быть всё что угодно, тем более в кубковом матче. Тут исход может решить и то, куда ветер подует. Сегодня всё решат детали.

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Все комментарии
Columb
Columb
04 марта в 18:07
Про победы ЦСКА можно забыть.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 марта в 16:34
Я тоже жду победы
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 15:55
Гусь свиньям не товарищ.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 15:45
Вот так бы давно и это правильный настрой.
SHMEL
SHMEL
04 марта в 15:37, ред.
Этого вся страна хочет.Спарток слабый клуб, не понимаю как они вообще до этой стадии доползли.
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
04 марта в 15:02
Это невозможно, ЦСКА не готов к сезону.
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