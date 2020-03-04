Оздоев: «У „Зенита“ лучший состав в лиге»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что у петербургской команды лучший состав в РПЛ.
Лучший ли у «Зенита» состав? Несомненно, у нас лучший состав в Премьер-Лиге.
С Дзюбой или Азмуном комфортней играть? И с тем, и с тем. С Дзюбой мы проводим больше игр в национальной сборной, Азмуна я знаю дольше в плане игры, лет семь играем вместе. После игр общаемся, интересуюсь у игрока, с кем играю в паре, как ему удобнее отдавать пасы.
Чемпион ли «Зенит»? Чемпион. Она, как команда, чемпион, вне зависимости от сезона.
Ранее Магомед Оздоев рассказал о самом необычном подарке.
Вот Зенит на бумаге 4 нападающих....Дзюба,Кокорин,Азмун,Дриусси......
И сколько из них сегодня играет с Ахматом ??
Правильно.....ни одного....))
Вот Зенит на бумаге 4 нападающих....Дзюба,Кокорин,Азмун,Дриусси......
И сколько из них сегодня играет с Ахматом ??
Правильно.....ни одного....))
Но никто пока не видел на поле вместе играющих Дзюбу, Малкома, Кокорина, Азмуна, Мамману,Барриоса и пр....
Травмы.....Ротенберги.....лимит.....и прочие преграды.....))
Но никто пока не видел на поле вместе играющих Дзюбу, Малкома, Кокорина, Азмуна, Мамману,Барриоса и пр....
Травмы.....Ротенберги.....лимит.....и прочие преграды.....))