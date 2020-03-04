Оздоев: «У „Зенита“ лучший состав в лиге»

Полузащитник «Зенита» считает, что у петербургской команды лучший состав в РПЛ .

Лучший ли у «Зенита» состав? Несомненно, у нас лучший состав в Премьер-Лиге.

С Дзюбой или Азмуном комфортней играть? И с тем, и с тем. С Дзюбой мы проводим больше игр в национальной сборной, Азмуна я знаю дольше в плане игры, лет семь играем вместе. После игр общаемся, интересуюсь у игрока, с кем играю в паре, как ему удобнее отдавать пасы.

Чемпион ли «Зенит»? Чемпион. Она, как команда, чемпион, вне зависимости от сезона.