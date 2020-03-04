ГлавнаяНовости

Оздоев: «У „Зенита“ лучший состав в лиге»

04 марта 2020, 14:12

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что у петербургской команды лучший состав в РПЛ.

Лучший ли у «Зенита» состав? Несомненно, у нас лучший состав в Премьер-Лиге.

С Дзюбой или Азмуном комфортней играть? И с тем, и с тем. С Дзюбой мы проводим больше игр в национальной сборной, Азмуна я знаю дольше в плане игры, лет семь играем вместе. После игр общаемся, интересуюсь у игрока, с кем играю в паре, как ему удобнее отдавать пасы.

Чемпион ли «Зенит»? Чемпион. Она, как команда, чемпион, вне зависимости от сезона.

Ранее Магомед Оздоев рассказал о самом необычном подарке. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Project Pandora
04 марта в 18:29, ред.
Если у вас "преграды", то что тогда про остальных говорить?
А зачем про них говорить ??

Вот Зенит на бумаге 4 нападающих....Дзюба,Кокорин,Азмун,Дриусси......
И сколько из них сегодня играет с Ахматом ??
Правильно.....ни одного....))
112910415
112910415
04 марта в 17:15
пожалуй, так ... по известным причинам
Project Pandora
Project Pandora ответил Jeck Denielse
04 марта в 16:59
Состав - наверно да.....лучший....но... Но никто пока не видел на поле вместе играющих Дзюбу, Малкома, Кокорина, Азмуна, Мамману,Барриоса и пр.... Травмы.....Ротенберги.....лимит.....и прочие преграды.....))
Если у вас "преграды", то что тогда про остальных говорить?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Columb
04 марта в 16:28
А у Лукойла гроши что ли?
Не путай государственные с личными. В сравнении с государственными у Лукойла гроши.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Аксинья
04 марта в 16:24
А чего так скромно.....Вроде недавно бакланили что Зенит лучший в Восточной Европе...
В Европе объяснили наглядно какой состав без вилкова
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
04 марта в 16:13
Состав и правда сильный сдесь спору нет, но давайте подождём конец сезона
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 15:53
Купили всех.
Тага Дага
Тага Дага
04 марта в 15:33
И лучшие заплаты...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 15:19
Состав - наверно да.....лучший....но...
Но никто пока не видел на поле вместе играющих Дзюбу, Малкома, Кокорина, Азмуна, Мамману,Барриоса и пр....

Травмы.....Ротенберги.....лимит.....и прочие преграды.....))
Columb
Columb ответил Остапчук 67
04 марта в 15:13
У Газпрома деньги.
А у Лукойла гроши что ли?
itujan
itujan ответил Аксинья
04 марта в 15:08
А чего так скромно.....Вроде недавно бакланили что Зенит лучший в Восточной Европе...
    Kuvan
    Kuvan ответил LOpp
    04 марта в 15:07
    самый дорогой да, а лучший не факт.
    Лучший на 9-м месте, однозначно, это факт.
    LOpp
    LOpp
    04 марта в 14:45, ред.
    самый дорогой да, а лучший не факт.
    Footbolista
    Footbolista
    04 марта в 14:42
    Состав чего?...хотелось бы узнать ингредиенты...накрыло его неплохо...
    Аксинья
    Аксинья
    04 марта в 14:41
    А чего так скромно.....Вроде недавно бакланили что Зенит лучший в Восточной Европе...
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    04 марта в 14:34
    Чёт даже не смешно на сей раз.
    ziborock
    ziborock
    04 марта в 14:27
    А Оздоев топ игрок!)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 марта в 14:17
    Как можно за 10 туров знать, что Зенит чемпион? Только если проплачено.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    04 марта в 14:16
    У Газпрома деньги.
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
    04 марта в 14:14
    Я с будуна прочитал что в мире,вроде похмелился уже)))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100