Кириченко: «Мне кажется, что у ЦСКА есть проблемы»

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче «красно-синих» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Сложно оценивать форму команд, потому что они провели лишь по одной игре. Если судить по этим играм, то, конечно, «Спартак» выглядел лучше, однозначно. Но дерби есть дерби. Здесь ничего нельзя загадывать, дерби в принципе имеет мало отношения к форме команд.
Откровенно говоря, при счете 1:0 «Урал» мог реализовать свой момент и все бы закончилось. Про форму ЦСКА что-либо сложно сказать. Мне кажется, у ЦСКА есть проблемы, тем более когда команда обороняется большим числом. Все-таки очень легкая и быстрая группа атаки это хорошо, но при низкой обороне нужно выигрывать борьбу, продавливать, выдирать мячи. В ЦСКА нет нападающих такого плана.
Сам придумал или кто подсказал?
Сам придумал или кто подсказал?
Жду красивую игру!
Жду красивую игру!
Приятно, что в России есть дерби всея Руси - украшение чемпионата!
Всегда интересно играть с заклятыми, в какой бы форме они не находились, и в какой бы форме не был Спартак. Особенно в последние годы (Якин и Аленичев не в счёт).
Ждём игры от ножа!
Приятно, что в России есть дерби всея Руси - украшение чемпионата!
Всегда интересно играть с заклятыми, в какой бы форме они не находились, и в какой бы форме не был Спартак. Особенно в последние годы (Якин и Аленичев не в счёт).
Ждём игры от ножа!
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!