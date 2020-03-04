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Кириченко: «Мне кажется, что у ЦСКА есть проблемы»

04 марта 2020, 13:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко рассуждает о предстоящем матче «красно-синих» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Сложно оценивать форму команд, потому что они провели лишь по одной игре. Если судить по этим играм, то, конечно, «Спартак» выглядел лучше, однозначно. Но дерби есть дерби. Здесь ничего нельзя загадывать, дерби в принципе имеет мало отношения к форме команд.

Откровенно говоря, при счете 1:0 «Урал» мог реализовать свой момент и все бы закончилось. Про форму ЦСКА что-либо сложно сказать. Мне кажется, у ЦСКА есть проблемы, тем более когда команда обороняется большим числом. Все-таки очень легкая и быстрая группа атаки это хорошо, но при низкой обороне нужно выигрывать борьбу, продавливать, выдирать мячи. В ЦСКА нет нападающих такого плана.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил Ablom
04 марта в 15:33
ЦСКА катастрофически теряет болельщиков и популярность.
😂😂😂
Сам придумал или кто подсказал?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 марта в 15:32, ред.
Нападающий в ЦСКА на самом деле только один - Шкурин, который пока еще не притерся к игре команды, а Чалов и тем более Сигурдссон - это скорее полузащитники по своей манере игры. Сигурдссон вообще никогда раньше не был даже номинально нападающим, а Чалов раньше играл вторым нападающим, где с него меньше был спрос и меньше на него было давление. Вот с давлением он похоже справиться не может и поэтому видимо кажется на поле каким то беспомощным пушистым котенком, а не бойцом. Вообще главная проблема ЦСКА на данный момент - не физика и не реализация, а недостаток бойцовских качеств. Слишком они "белые и пушистые"
sir_Alex
sir_Alex
04 марта в 14:45
А у кого их нет?
NbKA555
NbKA555
04 марта в 14:37
Удачи нам сегодня !
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
04 марта в 14:30
Если фарш не засядет в обороне а будут играть атака на атаку , то победит ЦСКА.
Жду красивую игру!
oFANATo
oFANATo ответил Ablom
04 марта в 14:12
Не смеши мои подковы.
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 14:07
Самая большая проблема в ЦСКА это Обляков, когда он в основе значит мы играем в меньшинстве, кстати, при любом другом тренере Ваня полировал бы лавочку.
Ablom
Ablom
04 марта в 13:55
ЦСКА катастрофически теряет болельщиков и популярность.
makkie
makkie
04 марта в 13:46
Неважно, у кого проблемы... очная встреча стирает все границы.

Приятно, что в России есть дерби всея Руси - украшение чемпионата!
Всегда интересно играть с заклятыми, в какой бы форме они не находились, и в какой бы форме не был Спартак. Особенно в последние годы (Якин и Аленичев не в счёт).

Ждём игры от ножа!
VIPded
VIPded
04 марта в 13:39
Не кажется...(((
Удачи ЦСКА!!!
beefs
beefs
04 марта в 13:38
А у кого их (проблем) нет...
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 13:38
С нападением туго.
Red blu
Red blu
04 марта в 13:37
Вот сегодня будет проверка, все что наигрывали на сборах.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 марта в 13:36, ред.
Вот сегодня и поглядим как обстоят дела.ЦСКА желаю уверенной победы!
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