Кириченко: «Мне кажется, что у ЦСКА есть проблемы»

Бывший нападающий ЦСКА рассуждает о предстоящем матче «красно-синих» со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Сложно оценивать форму команд, потому что они провели лишь по одной игре. Если судить по этим играм, то, конечно, «Спартак» выглядел лучше, однозначно. Но дерби есть дерби. Здесь ничего нельзя загадывать, дерби в принципе имеет мало отношения к форме команд.