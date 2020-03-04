ГлавнаяНовости

Иванов: «Не подготовить газон к матчу — это позор»

04 марта 2020, 15:20
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал позором ситуацию с неготовностью поля стадиона в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России. 

Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять. Перенесли бы игру тогда в другой город, мы готовы сыграть в любом месте, где можно играть, но на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола. В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии. Не подготовить газон — это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть.

А нам как быть? У нас идет чемпионат, это просто ужас, у нас серьезная игра 8 марта, а мы вместо этого прилетели и не готовились. Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России. Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская: «С Сёминым сложно согласовывать трансферы»
Вчера, 18:30 Комментарии12
Г. Иванов: «„Урал“ никуда не готов ехать на матч Кубка против „Шинника“»
Вчера, 18:07 Комментарии5
Глушаков: «Лук и чеснок спасут от коронавируса»
Вчера, 17:42 ФотоКомментарии20
Врассыпную. Что происходит с ЦСКА?
Вчера, 12:30Станислав Горин в блоге Командный духКомментарии27
Кикнадзе: «Я не вижу альтернативы Прядкину»
Вчера, 12:01 Комментарии12
Балахнин: «Не совсем понятно, как на ЦСКА отразится поражение в дерби»
Вчера, 02:35 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 18:06
Срам и стыд!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 17:41
Гриша прав!!! Это позор!!!
alexamit
alexamit
04 марта в 17:34
Прав был Аршавин-Какая разница,когда начинать чемпионат России-весной или осенью-всё равно не поля,а грязь по самый х...то есть по колено.А чем кубок лучше?
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 16:58
Действительно позор!
Аксинья
Аксинья ответил ZjzoRe
04 марта в 16:22
это не технические издержки, это реальный огород, причем уже вскопанный к посадке картошки, и это позор. А договорняки Урала если и были, то в прошлом и уж тем более они не так позорны, как Зенит с двумя фарм-клубами или Спартак, удерживающийся в РПЛ только из-за судейского беспредела
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Аксинья
    04 марта в 16:01
    Позор это договорняки катать, а тут просто технические издержки...
    это не технические издержки, это реальный огород, причем уже вскопанный к посадке картошки, и это позор.

    А договорняки Урала если и были, то в прошлом и уж тем более они не так позорны, как Зенит с двумя фарм-клубами или Спартак, удерживающийся в РПЛ только из-за судейского беспредела
    Аксинья
    Аксинья
    04 марта в 15:35
    Позор это договорняки катать, а тут просто технические издержки...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100