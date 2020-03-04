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Побегалов: «Вчера комиссия РФС приняла газон»

04 марта 2020, 15:09
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал04.03.2020 в 18:30 Матч перенесен

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал решение РФС перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с «Уралом» из-за плохого состояния газона.

Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла.

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
05 марта в 00:48
Комиссия должна купить новый газон.
112910415
112910415
04 марта в 17:18
удивительная практика
косяки и "странные" решения - на всех уровнях !
Garrincha58
Garrincha58
04 марта в 16:57
цирк шапито! только у нас в России может такое быть
mihaluch
mihaluch
04 марта в 16:18
На таком поле даже скотину пасти нельзя - травы ведь нет.
ZjzoRe
ZjzoRe
04 марта в 15:58, ред.
как это поле можно было принять?? Налицо коррупция, пусть комиссия объясняет, на основании каких критериев они приняли поле! И со своих карманов компенсируют Уралу и болельщикам поездку в Ярославль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 марта в 15:43
К комиссии РФС претензий нет...
Они несколько часов газон утверждали...

Ruslik1982
Ruslik1982
04 марта в 15:39
принимали накрытую поляну, а не газон
SHMEL
SHMEL
04 марта в 15:39
Комиссии накрыли хорошую поляну , дали капусты и они приняли газон...
Footbolista
Footbolista
04 марта в 15:34, ред.
Комиссия приняла газон...и по 300 хеннесси XO...но вчера...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
04 марта в 15:12
Сколько комиссия получила на каждого?
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