Побегалов: «Вчера комиссия РФС приняла газон»

Главный тренер «Шинника» прокомментировал решение РФС перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с «Уралом» из-за плохого состояния газона.

Я узнал о переносе матча 15 минут назад. Для меня ситуация непонятная, но встреча сегодня не состоится. Была ли комиссия РФС ? Мы с командой к игре готовились. Мне сказали, что вчера была комиссия, которая поле приняла.