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Сократис: «Не знаю, останусь ли я в „Арсенале“»

04 марта 2020, 11:25

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос заявил, что не собирается держаться за свой контракт в клубе.

Буду ли я играть за «Арсенал» в следующем сезоне? Я не знаю. У меня есть еще один год по контракту, но держаться за него я не планирую. Если мной будут недовольны, то я готов сменить команду.

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ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 19:36
Если не довольны надо лахать
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 марта в 11:50
Типичный "Арсенал".

Игрок не знает, что он будет делать, клубу деньги тоже не нужны, и он его не хочет продать..

Руины детища Венгера
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