Сократис: «Не знаю, останусь ли я в „Арсенале“»

Защитник «Арсенала» заявил, что не собирается держаться за свой контракт в клубе.

Буду ли я играть за «Арсенал» в следующем сезоне? Я не знаю. У меня есть еще один год по контракту, но держаться за него я не планирую. Если мной будут недовольны, то я готов сменить команду.