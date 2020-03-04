Мартинес убежден, что Азар еще сыграет за «Реал» в этом сезоне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что полузащитник Эден Азар еще сыграет в этом сезоне за «Реал», несмотря на тяжелую травму.
Без сомнений, он еще сыграет за «Реал» перед началом Евро-2020.
Пока невозможно определить, когда он восстановится, потому что об этом можно будет говорить только после операции. Первые две недели восстановления очень важны. Мы верим, что он еще сыграет в этом сезоне за «Реал».
По любому если не покинет летом,все равно,как Дембеле постоянно будет получат травмы.
Мне кажется они заколдованы колдуном в этих командах а они сами не способны избавится от порчи.
По любому если не покинет летом,все равно,как Дембеле постоянно будет получат травмы.
Мне кажется они заколдованы колдуном в этих командах а они сами не способны избавится от порчи.