Мартинес убежден, что Азар еще сыграет за «Реал» в этом сезоне

Главный тренер сборной Бельгии уверен, что полузащитник еще сыграет в этом сезоне за «Реал», несмотря на тяжелую травму.

Без сомнений, он еще сыграет за «Реал» перед началом Евро-2020.

Пока невозможно определить, когда он восстановится, потому что об этом можно будет говорить только после операции. Первые две недели восстановления очень важны. Мы верим, что он еще сыграет в этом сезоне за «Реал».