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Мартинес убежден, что Азар еще сыграет за «Реал» в этом сезоне

04 марта 2020, 13:14

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес уверен, что полузащитник Эден Азар еще сыграет в этом сезоне за «Реал», несмотря на тяжелую травму. 

Без сомнений, он еще сыграет за «Реал» перед началом Евро-2020.

Пока невозможно определить, когда он восстановится, потому что об этом можно будет говорить только после операции. Первые две недели восстановления очень важны. Мы верим, что он еще сыграет в этом сезоне за «Реал». 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 марта в 20:55
Не столько убеждение сколько надежда Мартинеса на восстановление Азара к Евро.
cevin cigan
cevin cigan
04 марта в 17:09
На балалайке Азар в этом сезоне будет в Реале играть! Одно дело оправиться от операции,это ещё пол беды,а жирок когда он будет скидывать?
NOVA
NOVA
04 марта в 17:09
было бы здорово, если бы сыграл в финале ЛЧ!!! удачи и здоровья Азару!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
04 марта в 15:17
Азар обязан покинут Реал,так как ему Реал не подходит,как Бейлу,как Дембеле.
По любому если не покинет летом,все равно,как Дембеле постоянно будет получат травмы.
Мне кажется они заколдованы колдуном в этих командах а они сами не способны избавится от порчи.
Kirgudu
Kirgudu
04 марта в 13:21
Азар в Реале, как балерина весом в 150 кило. А гонору-то было(
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 13:18
Мартинес же не доктор.
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