«Бавария» обыграла «Шальке» в Кубке Германии

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04 марта 2020, 00:40

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии. В четвертьфинале мюнхенский клуб одержал победу над «Шальке».

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» — «Бавария» 0:1 (0:1)

Гол: Киммих 40

«Шальке-04»: Шуберт, Кенни, Бекер (Грегоритч 87), Тодибо, Настасич, Очипка, Матондо (Кутуджу 83), МакКенни, Шёпф, Бужеллаб (Раман 64), Бургшталлер

Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Алаба, Дэвис, Толиссо (Зиркзее 85), Алькантара, Гнабри, Горецка, Коутиньо, Мюллер

Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Настасич 66, Бургшталлер 66, МакКенни 86, Раман 90

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что недавно «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в чемпионате Германии.