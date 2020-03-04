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«Бавария» обыграла «Шальке» в Кубке Германии

04 марта 2020, 00:40
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии. В четвертьфинале мюнхенский клуб одержал победу над «Шальке».

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» — «Бавария» 0:1 (0:1)
Гол: Киммих 40

«Шальке-04»: Шуберт, Кенни, Бекер (Грегоритч 87), Тодибо, Настасич, Очипка, Матондо (Кутуджу 83), МакКенни, Шёпф, Бужеллаб (Раман 64), Бургшталлер
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Бавария»: Нойер, Павар, Киммих, Алаба, Дэвис, Толиссо (Зиркзее 85), Алькантара, Гнабри, Горецка, Коутиньо, Мюллер
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Настасич 66, Бургшталлер 66, МакКенни 86, Раман 90

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что недавно «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в чемпионате Германии.

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Все комментарии
Adolf33
Adolf33 ответил Schalke-04
04 марта в 16:08
Шайзе!
Это сокращено то, что написано на эмблеме? Шайзе-04?
Schalke-04
Schalke-04
04 марта в 13:48
Шайзе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 11:02
СКРОМНЕНЬКО, НО СО ВКУСОМ...
нечитайло
нечитайло
04 марта в 10:48
Скромно
alex spartakovih
alex spartakovih ответил DXTK
04 марта в 09:48
Бавария в прекрасной форме, поплюем через плечо, чтобы не сглазить, и пожелаем добиться как можно большего.
это хорошо,что выиграли!но ставочка пролетела!думал будет больше,а так с победой!
DXTK
DXTK
04 марта в 09:40
Бавария в прекрасной форме, поплюем через плечо, чтобы не сглазить, и пожелаем добиться как можно большего.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
04 марта в 06:57
А вот про Саарбрюкен не написали, хотя это просто выдающееся достижение
beefs
beefs
04 марта в 06:37
Скромненько...
mihaluch
mihaluch
04 марта в 06:15
Еле еле вылезли и то только за счёт железной дисциплины.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
04 марта в 05:17
С победой!
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 04:59
Неудивительно.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 04:25
Фаворит победил.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
04 марта в 02:50
Поздравляю
мангo
мангo
04 марта в 01:31
скромно
Mangur
Mangur
04 марта в 01:22
Без комментариев
Cremen
Cremen
04 марта в 01:08
Баварию с победой!
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