Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

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04 марта 2020, 22:34

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

Это касается всех областей, включая те, которые еще не были затронуты распространением вируса. Решение было принято после того, как число положительных случаев заболевания в Италии возросло до более чем 3000, в том числе 107 смертей, хотя в настоящее время от этой болезни страдают 2706 человек.

В постановлении также говорится, что клубы несут ответственность за проведение регулярных проверок, чтобы убедиться, что ни один из их спортсменов или сотрудников не заражен коронавирусом.

Тем временем в России президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, будут ли матчи российских турниров проводить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол