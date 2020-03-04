ГлавнаяНовости

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля

04 марта 2020, 22:34

Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

Это касается всех областей, включая те, которые еще не были затронуты распространением вируса. Решение было принято после того, как число положительных случаев заболевания в Италии возросло до более чем 3000, в том числе 107 смертей, хотя в настоящее время от этой болезни страдают 2706 человек.

В постановлении также говорится, что клубы несут ответственность за проведение регулярных проверок, чтобы убедиться, что ни один из их спортсменов или сотрудников не заражен коронавирусом.

Тем временем в России президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, будут ли матчи российских турниров проводить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноМатч «Страсбур» — ПСЖ отменён из-за коронавируса
Сегодня, 01:41 Комментарии1
Сане не исключает возможности продления контракта с «Ман Сити»
Вчера, 00:14 Комментарии1
АПЛ отменила предматчевые рукопожатия игроков из-за эпидемии коронавируса
05 марта Комментарии9
ОфициальноУкраинская Премьер-Лига вернётся к формату с 16 командами с сезона-2021/22
05 марта Комментарии9
ПАОК лишён очков в чемпионате Греции из-за махинаций российского бизнесмена
05 марта Комментарии42
Матч «Ювентус» — «Интер», перенесённый из-за коронавируса, пройдёт 8 марта
05 марта Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Camellot
Camellot
05 марта в 16:47
Здоровье важнее. Матч с горбатым клубишко еще не назначен, у нас еще так то лига европы и матч с сампой
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
05 марта в 10:41
Призрак ходит по Европе
Жека10
Жека10
05 марта в 10:36
а 3 апреля значит коронавируса уже не будет в Италии?Ну ок тогда подождём месяцок
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 марта в 09:24
Слабаки
ДАША Д
ДАША Д
05 марта в 04:39
Гигантские финансовые потери.
h8you
h8you ответил Тео Джонс
05 марта в 00:38, ред.
Как будто в чемпионате только полосатики играют, с чего вы взяли что выше всех? А потом удивляетесь, что с вас гонят беса так.
а ты подумай....У Ювентуса остались домашние матчи с интером и Лацио,а теперь ответь на свой вопрос
И добавь сюда еще полуфинал с миланом и лионом...а с этими командами Юве играл у них при полных трибунах
Тео Джонс
Тео Джонс ответил h8you
05 марта в 00:35
важнейшие матчи сезона Ювентус сыграет без зрителей...кому нужен такой чемпионат
Как будто в чемпионате только полосатики играют, с чего вы взяли что выше всех? А потом удивляетесь, что с вас гонят беса так.
h8you
h8you
05 марта в 00:01
важнейшие матчи сезона Ювентус сыграет без зрителей...кому нужен такой чемпионат
Zenit_84
Zenit_84
04 марта в 23:01
Ту-ту-ту-ту...
drug01
drug01
04 марта в 22:55
Это временно....
cska vperiod
cska vperiod
04 марта в 22:45
Печально.
dimagas2
dimagas2
04 марта в 22:43
Коронавирус будет на трибунах)))
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
04 марта в 22:43
ну и шо
липовый чемпион с турина через кабинет и так победит(((
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100