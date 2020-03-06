Алиссон пропустит ответную игру с «Атлетико»

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вчера, 21:15

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Бразильский страж ворот получил повреждение мышцы бедра на тренировке. Ранее сообщалось, что он не сыграет в матче 29-го тура АПЛ против «Борнмута».