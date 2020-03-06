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Алиссон пропустит ответную игру с «Атлетико»

вчера, 21:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико11.03.2020 в 23:00 Не начался

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Бразильский страж ворот получил повреждение мышцы бедра на тренировке. Ранее сообщалось, что он не сыграет в матче 29-го тура АПЛ против «Борнмута».

По информации британских СМИ, травма помешает 27-летнему вратарю выйти на поле во встрече против «Атлетико». Есть вероятность, что и ливерпульское дерби с «Эвертоном» Алиссон тоже пропустит.

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:31
Здоровья!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 00:28
Позор в финале лиги чемпионов с Реалом продолжится с Атлетико. Боюсь потеряется второй кипер Ливерпуля
Без Алисона минимум один гол забьёт Атлетико.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:49
Очень большой+!
Здоровья конечно Алиссону!
рус фан
рус фан
вчера в 22:53
Потеря Аллисона может стоить Ливерпулю продолжения борьбы в ЛЧ.
ЮHBА
ЮHBА
вчера в 21:44
Минус анбитен, минус кубок Англии, минус Алиссон, но мы привыкши- продолжаем верить)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:42
Потеря для ливера, но могут и без него справится
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:33
Потеря!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 21:27
Одни беды на Ливерпуль посыпались. Здоровьища!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:26
Здоровья!
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