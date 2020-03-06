Алиссон пропустит ответную игру с «Атлетико»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Бразильский страж ворот получил повреждение мышцы бедра на тренировке. Ранее сообщалось, что он не сыграет в матче 29-го тура АПЛ против «Борнмута».
По информации британских СМИ, травма помешает 27-летнему вратарю выйти на поле во встрече против «Атлетико». Есть вероятность, что и ливерпульское дерби с «Эвертоном» Алиссон тоже пропустит.
Без Алисона минимум один гол забьёт Атлетико.
Без Алисона минимум один гол забьёт Атлетико.
Здоровья конечно Алиссону!
Здоровья конечно Алиссону!