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вчера, 18:00

Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму.

У бразильского футболиста диагностировано повреждение лодыжки. Сроки восстановления хавбека будут зависеть от процесса лечения.

Напомним, что Артур выступает за каталонцев с лета 2018 года.