Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму.
У бразильского футболиста диагностировано повреждение лодыжки. Сроки восстановления хавбека будут зависеть от процесса лечения.
Напомним, что Артур выступает за каталонцев с лета 2018 года.
Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму.
У бразильского футболиста диагностировано повреждение лодыжки. Сроки восстановления хавбека будут зависеть от процесса лечения.
Напомним, что Артур выступает за каталонцев с лета 2018 года.
https://www.youtube.com/watch?v=g5-ZloV9D-U