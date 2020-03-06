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Артур получил травму

вчера, 18:00

Полузащитник «Барселоны» Артур получил травму.

У бразильского футболиста диагностировано повреждение лодыжки. Сроки восстановления хавбека будут зависеть от процесса лечения.

Напомним, что Артур выступает за каталонцев с лета 2018 года.

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 21:44
Играть вообще некому...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил cska minus
вчера в 20:07, ред.
А ничего удивительного , потому что у главных конкурентов ещё больше травм . А у остальных состав дешевле чем стоимость бутсы игроков Барсы. )))))
cska minus
cska minus
вчера в 18:48
С таким количеством травм, удивительно что Барса борется за первое место в ла лиге
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 18:17
Такими темпами не останется игроков на основу, один Меська будет пешаря ходить))
Ablom
Ablom
вчера в 18:14
Здоровья Артуру!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:13
В Барселоне просто эпидемия травм. Здоровья Рамосу!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:13
Артур Пирожков наставил мужу рожков. Видимо за это и отхватил. Аха-ха)
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