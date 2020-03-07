Зидан: «Надеюсь, Азар быстро восстановится после травмы»

Главный тренер «Реал» поделился мнением о состоянии «сливочных» перед встречей 27-го тура Примеры против «Бетиса»:

Нам предстоит тяжелый матч. «Бетис», несмотря на трудности, является хорошей командой. Против них необходимо очень хорошо сыграть.

Марсело очень важен для всей команды. Восхищаюсь его игрой в Эль Класико. Все должны работать в том же духе.

Говорил с Азаром после полученной травмы, а также после операции. Эта ситуация выбила его из колеи. Его настроение после операции стало лучше. Надеюсь, что он быстро восстановится.

В команде нет никого, кто был бы выше других. Говорю игрокам, что все они важны для нас. Они хотят играть постоянно. Однако решения принимаю я.