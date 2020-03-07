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Пиоли: «Ибрагимович хочет всегда побеждать и стремится к идеалу»

вчера, 21:31
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа17:00 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура Серии А, а также похвалил форварда «россонери» Златана Ибрагимовича:

Не привыкли к ситуациям, которые происходят из-за коронавируса. Это чрезвычайная ситуация для всей Италии.

Необходимо быть сосредоточенными. Пусть наших болельщиков нет на трибунах, но они будут смотреть игру по телевизору. Наши футболисты знают, что эта встреча очень важна для клуба. «Дженоа» в последнее время добавил. У них за последние три матча всего лишь одно поражение, да и то в игре с «Лацио». Давиде Никола проделывает хорошую работу.

Работа с Ибрагимовичем мотивирует и меня, и футболистов. Златан всегда хочет побеждать и стремится к идеалу. А ведь он уже многого добился. После зимнего трансферного окна мы стали сильнее. К нам пришли опытные игроки, которые помогают остальным.

Ранее генеральный директор «Милана» Иван Газидис встретился с Пиоли для обсуждения будущего.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 22:12
Удачи Милану!!!
shur
shur
вчера в 21:38
...у нас в России чуть больше народу ходит,и ничего !!!
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