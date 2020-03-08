FA может наказать Клоппа за демонстративное празднование гола

Сообщается, что главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу грозит наказание за празднование гола в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1).
Немецкий специалист был очень недоволен решением главного арбитра встречи засчитать гол «Борнмута». А после того, как Садио Мане забил победный гол мерсисайдцев, операторы запечатлели Клоппа, который размахивал кулаками и что-то кричал в сантиметрах от ассистента главного арбитра.
Ожидается, что Клопп может быть наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за неподобающее поведение.