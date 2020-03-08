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FA может наказать Клоппа за демонстративное празднование гола

сегодня, 11:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Сообщается, что главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу грозит наказание за празднование гола в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1).

Немецкий специалист был очень недоволен решением главного арбитра встречи засчитать гол «Борнмута». А после того, как Садио Мане забил победный гол мерсисайдцев, операторы запечатлели Клоппа, который размахивал кулаками и что-то кричал в сантиметрах от ассистента главного арбитра.

Ожидается, что Клопп может быть наказан Футбольной ассоциацией Англии (FA) за неподобающее поведение.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 22:18
Представляю как Клопп кричит после гола Борнмута: Найн, найн, найн! Ду бист инглиш швайн =D
hoper
hoper
сегодня в 20:57
Англичане просто неэмоциональные в своём большинстве.А Клоппа понять можно.Он весь на эмоциях.ПРИДИРАЮТСЯ
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:02, ред.
ассистенту он скандировал СКАМИНА (правда в первом случае, вместо буквы М, произнёс Т.!)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:00
Бред!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:55
Сейчас модно скакать как козёл празднуя гол, каждый второй так делает
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:28
ахахахаха, убогие. Клопп вжарил там нормально!
311
311
сегодня в 14:21
Можно понять, когда судья так близко и нельзя его ударить!)
112910415
112910415
сегодня в 14:01
зависит от впечатлений этого ассистента !
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:55
Да как хочет, так и празднует. Не удевлюсь, если УЕФА скоро в регламент внесут пункт: допустимые празднования гола. Толерасты хреновы.
beefs
beefs
сегодня в 13:13
Дикость...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:45
Судья далеко...не тот случай...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:33, ред.
Это они ещё некоторых "демонстраторов" не видели.....

Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:23
Так ведь скоро вообще праздновать забитый гол запретят, ну чтоб соперников сильно не расстраивать.
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