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Анри: «Все говорят о расизме, но реального наказания так и нет»

сегодня, 11:58

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала», а ныне главный тренер канадского «Монреаля» Тьерри Анри поделился мнением о проблемах расизма в футболе, коснулся системы VAR, а также поговорил о своей работе в «Монреале».

VAR? Честно говоря, мы говорим и говорим об этом, но это ничего не меняет. Мы должны приспосабливаться к правилам. Мы стараемся контролировать все, что можем. Я останусь при своем мнении, гол это или нет.

Что касается расизма, то все говорят об этом, но в конце концов нет никакого реального наказания. Когда что-то случается с судьей, мы останавливаем матч. Те, кто должен говорить, мало действуют. Я же не могу сам наложить санкции!

Работа в «Монреале»? Я не вижу разницы с тем, как я работал в U18 «Арсенала», ассистентом в Бельгии или главным тренером «Монако». Учусь каждый день. Некоторые вещи меняются, когда вы главный тренер, но ваш персонал помогает вам. Это нормальный прогресс тренера. Мы не будем увлекаться.…

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:21
больше шума!! нет ни какого расизма! есть нытики!!
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