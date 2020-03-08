Анри: «Все говорят о расизме, но реального наказания так и нет»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала», а ныне главный тренер канадского «Монреаля» поделился мнением о проблемах расизма в футболе, коснулся системы VAR , а также поговорил о своей работе в «Монреале».

VAR ? Честно говоря, мы говорим и говорим об этом, но это ничего не меняет. Мы должны приспосабливаться к правилам. Мы стараемся контролировать все, что можем. Я останусь при своем мнении, гол это или нет.



Что касается расизма, то все говорят об этом, но в конце концов нет никакого реального наказания. Когда что-то случается с судьей, мы останавливаем матч. Те, кто должен говорить, мало действуют. Я же не могу сам наложить санкции!



Работа в «Монреале»? Я не вижу разницы с тем, как я работал в U18 «Арсенала», ассистентом в Бельгии или главным тренером «Монако». Учусь каждый день. Некоторые вещи меняются, когда вы главный тренер, но ваш персонал помогает вам. Это нормальный прогресс тренера. Мы не будем увлекаться.…