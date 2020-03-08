Флик: «Я сосредоточен на „Аугсбурге“, после мы сможем немного передохнуть»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Аугсбурга» в 25-м туре Бундеслиги.

Мы хотим выиграть матч, потому что мы играем дома. «Аугсбург» уже причинил нам боль в этом сезоне, даже в прошлом сезоне. Мы хотим выступить так же уверенно, как и против «Шальке» и «Хоффенхайма». Команда в настоящее время очень сосредоточена и играет очень страстно.

Я сосредоточен на «Аугсбурге», после мы сможем немного передохнуть. Впереди еще три тяжелых матча.