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Пономарев: «Сомневаюсь, что ЦСКА сможет забить „Ростову“»

09 марта 2020, 13:28

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру московского клуба.

Матч Кубка России со «Спартаком» меня очень впечатлил. То есть, наоборот, совсем не впечатлил. Почему? Я первым делом всегда обращаю внимание на оборону. Потому что это стержень команды. Если защита играет безграмотно, мне противно смотреть. И вот в прошедшем матче мне противно на обе команды было смотреть. Зритель, конечно, в восторге от забитых мячей. Но надо понимать, что раз забито много мячей — виновата оборона. Так нельзя играть в обороне. Там же пять человек у армейцев! Три центральных защитника! И голы по центру забивают! А где крайние защитники? Оказывается, они в нападении. Я говорил уже: поставьте Марио Фернандеса на место. Все время торчать на фланге, не участвуя в обороне — это большая прореха.

Как ЦСКА сыграет в матче с «Ростовом»? Сомневаюсь, что ЦСКА сможет забить. А «Ростов» может 1:0 выиграть. Почему так пессимистично? Потому что оборона у нас — никакая! И забивать особо некому у нас. Только если Влашич разыграется. Но последний матч он провел безобразно. А Чалов сейчас — вообще никакой.

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drug01
drug01
09 марта в 16:23
Увы сомнения.....были напрасны !!!!!!
stavr74
stavr74
09 марта в 14:02
Забить забьёт , но проиграет
Parma1972
Parma1972
09 марта в 14:00
Верно сказал
EAGinLE
EAGinLE
09 марта в 13:48
Удачи Ростов .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 марта в 13:39
    beefs
    beefs
    09 марта в 13:36
    впечатляет...
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 марта в 13:32
    будем посмотреть что тут скажешь))))))))))))))
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