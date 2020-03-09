Пономарев: «Сомневаюсь, что ЦСКА сможет забить „Ростову“»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру московского клуба.

Матч Кубка России со «Спартаком» меня очень впечатлил. То есть, наоборот, совсем не впечатлил. Почему? Я первым делом всегда обращаю внимание на оборону. Потому что это стержень команды. Если защита играет безграмотно, мне противно смотреть. И вот в прошедшем матче мне противно на обе команды было смотреть. Зритель, конечно, в восторге от забитых мячей. Но надо понимать, что раз забито много мячей — виновата оборона. Так нельзя играть в обороне. Там же пять человек у армейцев! Три центральных защитника! И голы по центру забивают! А где крайние защитники? Оказывается, они в нападении. Я говорил уже: поставьте Марио Фернандеса на место. Все время торчать на фланге, не участвуя в обороне — это большая прореха.