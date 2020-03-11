Моуриньо: «С нашим нынешним составом будет очень сложно выйти в ЛЧ»

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11 марта 2020, 08:22

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения «шпор» от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что выход в следующий розыгрыш турнира – сложная задача для его команды, поскольку она столкнулась с травмами важных игроков.

С тем составом, который мы имеем сейчас, это будет очень сложно. Эти проблемы не исчезнут завтра. Но у на есть матчи, в которых нужно играть и бороться за результат. Вы можете увидеть в наших поединках в АПЛ , что мы боремся до конца. Игроки должны быть очень сильны, учитывая ограничения, с которыми мы столкнулись.