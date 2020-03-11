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Моуриньо: «С нашим нынешним составом будет очень сложно выйти в ЛЧ»

11 марта 2020, 08:22
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения «шпор» от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что выход в следующий розыгрыш турнира – сложная задача для его команды, поскольку она столкнулась с травмами важных игроков.   

С тем составом, который мы имеем сейчас, это будет очень сложно. Эти проблемы не исчезнут завтра. Но у на есть матчи, в которых нужно играть и бороться за результат. Вы можете увидеть в наших поединках в АПЛ, что мы боремся до конца. Игроки должны быть очень сильны, учитывая ограничения, с которыми мы столкнулись.

Накануне «Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:3 и вылетел из Лиги чемпионов. Первый матч 1/8 финала ЛЧ также завершился победой немецкого коллектива – 1:0. В АПЛ «шпоры» занимают восьмое место в турнирной таблице (41 очко). От зоны Лиги чемпионов их отделяют семь баллов.

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Все комментарии
galem72
galem72
11 марта в 11:27
Опять все виноваты, но только не он.
Ну я так не играю
Ну я так не играю
11 марта в 11:24
Тренеру не позволительно так унижать игроков. Почет с ними до финала доходил.
Смотрел бы за собой. Сам просто бездарность и истеричка
sihafazatron
sihafazatron
11 марта в 09:56
У лестера сильнее состав что ли?- не сказал бы, просто у них есть тренер, а у ттх физрук-автобусник)
shlomo
shlomo
11 марта в 09:17
Ничего нового...
Footbolista
Footbolista
11 марта в 09:09
Зато с нынешнем составом выйти из ЛЧ ноу проблем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 марта в 08:49, ред.
А зачем ЛЧ ??
Что бы опять 4 раза немцам проиграть...и дома и в гостях...
10 голов от Баварии и 4 от Лейпцига - не отбили желание ???
КЭТиК
КЭТиК
11 марта в 08:47
Вот Моуриньо и доказал свою несостоятельность.
DXTK
DXTK
11 марта в 08:43, ред.
опять ноет....... хотбы в ЛЕ попасть в след сезоне
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