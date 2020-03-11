Моуриньо: «С нашим нынешним составом будет очень сложно выйти в ЛЧ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения «шпор» от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что выход в следующий розыгрыш турнира – сложная задача для его команды, поскольку она столкнулась с травмами важных игроков.
С тем составом, который мы имеем сейчас, это будет очень сложно. Эти проблемы не исчезнут завтра. Но у на есть матчи, в которых нужно играть и бороться за результат. Вы можете увидеть в наших поединках в АПЛ, что мы боремся до конца. Игроки должны быть очень сильны, учитывая ограничения, с которыми мы столкнулись.
Накануне «Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» со счетом 0:3 и вылетел из Лиги чемпионов. Первый матч 1/8 финала ЛЧ также завершился победой немецкого коллектива – 1:0. В АПЛ «шпоры» занимают восьмое место в турнирной таблице (41 очко). От зоны Лиги чемпионов их отделяют семь баллов.
Смотрел бы за собой. Сам просто бездарность и истеричка
Смотрел бы за собой. Сам просто бездарность и истеричка
Что бы опять 4 раза немцам проиграть...и дома и в гостях...
10 голов от Баварии и 4 от Лейпцига - не отбили желание ???
Что бы опять 4 раза немцам проиграть...и дома и в гостях...
10 голов от Баварии и 4 от Лейпцига - не отбили желание ???