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Пиоли доработает сезон в «Милане»

05 марта 2020, 10:39

Итальянская пресса сообщает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, скорее всего, доработает сезон в клубе.

Ранее стало известно, что его место должен занять немецкий специалист Ральф Рангник, из-за которого в миланском клубе разгорелся очередной скандал

Однако есть высокая вероятность, что руководство клуба не будет увольнять Пиоли прямо сейчас, наставник должен доработать сезон.

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Jantu
Jantu
05 марта в 12:49
Удачи!
VIPded
VIPded
05 марта в 10:59
Ну хоть так... А дальше видно будет...
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 10:55
А за что? Я тщательно продумываю свои тексты и не позволяю себе ни угроз, ни оскорблений, по крайней мере на фоне потока всего этого на данном сайте. Укажите причину для более строгой коррекции мною своих текстов.
Бан был вот за это:

"Просто этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций."

5.2
б) Сообщение должно содержать именно вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено;
в) Не более двух сообщений по одной теме.

На этом вопрос закрываем.
Colchoneros
Colchoneros
05 марта в 10:49
Ясен перец!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Аpбитр
05 марта в 10:48
Добрый день. 5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения.
А за что? Я тщательно продумываю свои тексты и не позволяю себе ни угроз, ни оскорблений, по крайней мере на фоне потока всего этого на данном сайте. Укажите причину для более строгой коррекции мною своих текстов.
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 10:43
Прошу пояснить мне причину бана 4.03.20 в 10.29, если я последний раз на сайте был 3.03.20 в 21 час. Возможен ли бан за старый комментарий, то жду информацию конкретно за что. Спасибо
Добрый день.

5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения.
Павел Амурский
Павел Амурский
05 марта в 10:41
Удачи!
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