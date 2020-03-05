Пиоли доработает сезон в «Милане»

Итальянская пресса сообщает, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, скорее всего, доработает сезон в клубе.
Ранее стало известно, что его место должен занять немецкий специалист Ральф Рангник, из-за которого в миланском клубе разгорелся очередной скандал.
Однако есть высокая вероятность, что руководство клуба не будет увольнять Пиоли прямо сейчас, наставник должен доработать сезон.
"Просто этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций."
5.2
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в) Не более двух сообщений по одной теме.
На этом вопрос закрываем.
"Просто этот гражданин, как и еще многие его единомышленники понимают цель свое пребывания на этом сайте, как генерация грязи, сплетен, небылиц и откровенной лжи. Не чураются и откровенных фальсификаций."
5.2
б) Сообщение должно содержать именно вопрос, а не ваше экспертное мнение или рекомендацию, иначе будет удалено;
в) Не более двух сообщений по одной теме.
На этом вопрос закрываем.
5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения.
5.3 Наказание может быть вынесено и по прошествии длительного количества времени после нарушения.