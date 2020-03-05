Пиоли доработает сезон в «Милане»

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05 марта 2020, 10:39

Итальянская пресса сообщает, что главный тренер «Милана» , скорее всего, доработает сезон в клубе.

Ранее стало известно, что его место должен занять немецкий специалист Ральф Рангник, из-за которого в миланском клубе разгорелся очередной скандал.

Однако есть высокая вероятность, что руководство клуба не будет увольнять Пиоли прямо сейчас, наставник должен доработать сезон.