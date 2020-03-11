Бесславный путь Моуриньо

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вчера, 02:00

«Тоттенхэм» обещал бороться, Жозе Моуриньо говорил о неплохих шансах. Но матч в Германии поставил точку. «Соккер.ру» — о безоговорочной победе «Лейпцига».

Противостояние «Лейпцига» и «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов изначально выглядело непредсказуемым и весьма интригующим, поскольку обе команды еще не завсегдатаи данной стадии и в целом не кажутся особенно стабильными. Конечно, на этом фоне «шпоры» казались более предпочтительными, поскольку и опыта в турнире побольше, и чемпионат Англии постатуснее, не говоря уже о самой персоне Моуриньо, который пусть и не кажется в «Тоттенхэме» всё еще своим, но громкость имени не утратил и олицетворяет собой кое-какие гарантии. О них он, кстати, упоминал отчасти, когда перед игрой заявлял, что ни один клуб не покидал без трофеев, и «Тоттенхэм» не станет первым таким клубом. Звучит ярко, пафосно, в стиле Жозе. Но игра показала суровую реальность.

Первый матч в Англии получился максимально неприятным для «Тоттенхэма», но не безнадежным. «Шпоры» не смогли забить в ворота «Лейпцига» и уступили со счетом 0:1, что накладывало определенные обязательства в ответной игре. Необходимо было на чужом поле действовать агрессивно, стремиться забить, имея при этом минимальный шанс на ошибку. Звучит слишком идеально. Не для нынешнего «Тоттенхэма», который к матчу с «Лейпцигом» подошел с серией из четырех поражений и одной ничьей в пяти последних играх.

Куда как более убедительно выглядит в своем турнире «Лейпциг», который не просто выдает беспроигрышную серию, но еще умудряется отказаться от своей «веселости» в обороне в пользу надежности тылов, то есть играет с минимальным числом ошибок в защите и пропущенных голов. Недостаток безошибочности в обороне был слабой стороной «быков», но они справились с ним. Тогда как «Тоттенхэм» свои слабости побороть не смог.

«Шпоры» пропустили уже на десятой минуте, получив предупредительный удар под дых, после которого вроде как нужно шевелиться в силу суммарного счета интенсивнее, а ноги уже двигаются не так уверенно, и дыхание сбивается. К слову, «быки» идеально распределили моменты для ударов.

Если «Тоттенхэм» и имел шанс оправиться, снова поднять голову и пойти в наступление, то лишился его к середине первого тайма – «Лейпциг» забил второй благодаря дублю Марселя Забитцера. Быстрые голы должен был забивать «Тоттенхэм», но сделал это «Лейпциг», не давший «шпорам» даже попытки вкатиться в противостояние и закуситься как следует.

Встав перед необходимостью забивать три мяча, не пропуская, после такого нокдауна «шпоры» оправиться не могли. Поэтому получили лишь в концовке контрольно-унизительный разгромный от Эмиля Форсберга. Удивительное дело, но при Моуриньо «Тоттенхэм» пропустил уже 38 мячей во всех турнирах. Из всех английских клубов на этом отрезке показатель хуже только у «Астон Виллы» — 42 мяча.

Верно говорил накануне матча Пол Мерсон, который заметил, что никогда бы не назвал нынешний «Тоттенхэм» командой Моуриньо. Вроде много времени прошло, но всё равно кажется, что тренер и эта команда чужеродные друг для друга объекты. Порой может наступить оттепель, и появляется мысль, что они притерлись друг к другу, Моуриньо бодрее раздает интервью. А потом снова провал, и они кажутся чужими друг другу.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (5) – 7 (3)

«Лейпциг» и по ключевым статистическим показателям продемонстрировал, что превзошел «Тоттенхэм» более чем уверенно. «Быки» били почти в два раза чаще и точнее. Лидером в обеих командах стал Тимо Вернер, который нанес пять ударов, но вместо голов записал на свой счет голевую передачу. На втором месте – Забитцер, который трижды бил и оформил дубль. У «шпор» никто больше одного удара не нанес – без слез не взглянешь на такую атаку без Харри Кейна и Сон Хын-Мина.

Владение мячом (точность передач): 52% (76%) – 48% (72%)

Обе команды показали не самое высокое качество игры в пас, обычно в Лиге чемпионов эти цифры более солидные. Но это только подчеркивает, что для обеих команд присутствие на такой стадии – не самое обыденное дело, есть помарки и осечки, вызванные в том числе и давлением, и волнением. При этом «Лейпциг» сделал почти на сто передач больше, в целом работал точнее и лучше контролировал мяч. Да даже пробежал больше «шпор», хотя обычно команда, которая меньше пасует и владеет мячом, пробегает больше — вынуждена прессинговать. Но даже тут ребята Моуриньо не смогли нормально подвигаться. Весьма показательно.

Кто бы мог подумать, что «Лейпциг» не испытает в итоге особых проблем в этом противостоянии и впервые в своей истории выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Быки» вовремя пригвоздили гостей, которые и не выглядели в результате способными перевернуть ход противостояния в целом. Во втором тайме порой «Лейпциг» давал слабину, но и этим «шпоры» не воспользовались, потому что уже были подавлены. А ведь этот результат вкупе с неудачной серией может окончательно сбить «Тоттенхэм» с ног, в том числе в борьбе за возвращение в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отставание от первой четверки составляет семь очков. И вроде в какие-то моменты «шпоры» были крайне к ней близки, но всё равно в итоге откатывались. А сезон, между тем, близится к финалу. Вероятно, одному из самых бесславных в карьере Моуриньо.