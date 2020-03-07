Клопп и «Ливерпуль» — идеальный союз

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» понимает, что трудно стать Фергюсоном в наше футбольное время, но Юрген ближе многих.

Гарри Линекер пошутил, что раз у «Ливерпуля» было три поражения в четырех матчах до сегодняшнего матча, то Юргена пора увольнять. Но плакаты с надписями «Клопп – аут!» на трибунах «Энфилд Роуд» не увидим, даже если без Алиссона команда вылетит от «Атлетико» из Лиги чемпионов в ночь со среды на четверг.

Вылет из Кубка Англии возбудил фанатов «Манчестер Юнайтед». Им очень не хотелось, чтобы у «Ливерпуля» был «золотой дубль» и победа в Лиге чемпионов – требл. Во внутренних турнирах три победы тоже не соберут. А фанаты «Арсенала» и сам клуб подкалывают «Ливерпуль» на тему прерванной серии без поражений.

Но все это шутки, Юргена хотят сохранить в клубе. Ведь даже когда Клопп говорит не о футболе, то показывает главный плюс как специалиста, что подходит «Ливерпулю» идеально. Немца спросили, не переживает ли он за команду из-за коронавируса? Вот ответ:

Смотрите, мне не нравится в жизни, что считается важным мнение футбольного менеджера об очень серьезных вещах. Я не понимаю этого. Я серьезно не понимаю. Можно спросить вас, вы находитесь в таком же положении, как и я. Совсем не важно, что популярные люди говорят. О таких вещах нужно рассуждать грамотным, а не персонам без малейших знаний, вроде меня. Люди со знаниями должны говорить народу, что именно делать, и что все будет хорошо. Или не будет. Я – футбольный менеджер, я не разбираюсь в этом. Политика, коронавирус… Почему я? Я ношу бейсбольную кепку и хожу небритый.

Адекватность – вот что ценно в мире обмана. Вот что делает Клоппа идеальным тренером для «Ливерпуля» и не только. Проиграл два больших финала – оба глуповато, а третий – выиграл. Не смог сразу снять злые чары в АПЛ , но идет к своей цели и сделает фанатов счастливыми. При этом Клопп не берет на себя больше, чем может донести. Ему нужен Ван Дейк – аргументировал выбор, его услышало руководство. Нужны были Алиссон, Салах и Мане, но все это – грамотные покупки в союзе с директорами клуба.

У Клоппа были и будут поражения, обязательно вылетит из Лиги чемпионов рано или поздно. Если не в этом сезоне, то в следующем. Все вылетали, и Дель Боске, и Гвардиола, и Анчелотти, и Зидан. Клопп не будет исключением. Зато остается в здравом уме и твердой памяти. Его обожают фанаты «Ливерпуля», обожает пресса – редкий для английского футбола феномен. Недовольные футболисты в меньшинстве, вроде Шакири, большинство – за тренера.

Как раз накануне поражения от «Уотфорда» довелось расписать минусы «красных», чтобы их не обожествляли, это лишнее в футболе простых смертных. Но одновременно глупо отрицать, что Клопп невероятно подходит команде. А в клубе настолько уважают, что не только выдали соглашение до 2024 года, увеличив зарплату, но и оставили право выбора. Авторитетные британские издания узнали, что Юрген включил в новый контракт пункт, по которому в любой момент может вернуться в Германию.

Умный ход. Не стремится в «Реал», «Барселону» или «Ювентус», а может вернуться домой, где у него три варианта – Дортмунд, Мюнхен или сборная Германии. Фанаты «Ливерпуля» переживут расставание, если все сложится так, что Клопп решит уехать. И клуб прав — дает свободу выбора. Эти отношения не про деньги. Даже после победы в ЛЧ Юрген получал в «Ливерпуле» меньше, чем МЮ платил Сульшеру – 7 миллионов против 7.5 млн фунтов у норвежца.

А вот по новому контракту Клоппу выдали 18 миллионов, больше, чем у Гвардиолы. Справедливо, ведь подготовил команду, которая в АПЛ играет стабильнее, чем «Манчестер Сити». И в еврокубках добралась до трех финалов, а у «горожан» пока ни одного. Лучшая ли это команда в новейшей английской истории? Без разницы. Хотя бы потому, что спор бессмысленный – каждый будет хвалить любимцев в идеальных сезонах.

Моуриньо, Гвардиола, Фергюсон и Венгер создавали машины для убийства соперников. У Клоппа тоже получилось, причем «красные» платят по счетам, как Ланнистеры. Стоило недоработать в защите – проиграли «Уотфорду». Стоило ошибиться парочку раз против «Челси» в Кубке Англии – даже переигровку не выгрызли, вылетели. Стоило атаке сыграть в Мадриде скверно – нет победы, зато есть глупое поражение, которое можно отыграть, но это непростая задача.

Заметно, что Юрген сейчас весь в работе – ни один чемпион по духу не любит проигрывать, особенно мини-сериями. «Ливерпуль» без Алиссона и Хендерсона теряет баланс в защите и центре поля, и в таком предкризисном состоянии им нужно сразиться с «Атлетико», показав класс в атаке. В принципе, кратковременное падение стало ожидаемым, но важнее всего ведь реакция на поражения.

Не только тренера, но и футболистов. Например, что Фирмино волнуют слухи о покупке Вернера? Планирует ли Салах до конца карьеры играть за «Ливерпуль», отклонив все предложения, которые стабильно ему поступают? Интересно ведь, как сложится судьба футболистов, а также любопытно, как «красные» планируют работать дальше?

В идеале полное доверие Клоппу может выручить – будут меняться футболисты, но руководство проявит терпение, как боссы МЮ проявляли к Фергюсону. Сэр Алекс ведь тоже уступал и по результатам, и по качеству футбола, а потом возвращался с новым проектом. Если Клопп будет работать на «Ливерпуль» с 2015 по 2024, то по современным меркам получим уникальную ситуацию.

Но тут важно учитывать несколько факторов. Первый – семейный. Если жена Клоппа в какой-то момент захочет домой, то у него есть тот самый пункт. Понятно, что его включение в контракт с Уллой обсуждали. Второй – конкурентный. В момент кризиса в «Ливерпуле», а такой расклад неизбежен, обязательно появятся предложения от других клубов – из Италии, Испании, и даже из Парижа.

У Клоппа специфический вкус на команды, поэтому скорее тренер для «Милана» эпохи нового возрождения, нежели для вечного чемпиона «Ювентуса». Но «Реалу» или «Барселоне» игру тоже поставит. Ведь обратите внимание, что сейчас «Ливерпуль» скорее подставляют персональные ошибки – Фабиньо в Мадриде, Ловрена в Уотфорде, а Адриана в Лондоне, нежели рушится стратегия футбола Клоппа.

Страдают из-за травм – Хендерсон был очень важным, потому его так и нахваливали, вручив приз лучшему игроку прошлого года в Англии. Снова вернулись к проблеме старта сезона – Алиссон опять вне игры, однако это снова работа с персоналиями. А команда мощная, особенно в домашних матчах. Даже если пропускает в дебюте, как против «Борнмута» – очень быстро реагируют ответными мячами.

Обратите внимание, что все три поражения – выездные. А как только «Ливерпуль» сам на себя разозлился – дома не огорчили болельщиков на «Энфилд Роуд», ведь после новой минимальной победы им осталось всего ничего до официального оформления титула. А это значит, что Клопп уже заслужил памятник у стадиона, хотя становиться железным идолом не планирует.

Хотя Джеррард не скрывает – планирует возглавить «Ливерпуль» в будущем, не исключено, что ему придется ждать много лет.