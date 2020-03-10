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«Барселона» сожалеет, что уволила Вальверде

вчера, 16:08

Руководство «Барселоны» начало сожалеть о том, что уволило Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Об этом заявил журналист Эдуардо Инда в интервью El Chiringuito.

Каталонцы считают, что увольнение Вальверде ради приглашения Сетьена было ошибкой. «Барселона» уволит Кике, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Его не спасет даже победа в Примере.

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Все комментарии
neomessi
neomessi
вчера в 21:48, ред.
Кике и ежу понятно что он должен быть до лета, а там придет Хави и начнет создать новую команду.
Не зря у Кике нету пункта о компенсации за досрочное прекращение договора.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:34
А я их предупреждал что еще взвоют с новым тренером но барсафаны продолжали кричать хором "Валвредеаут". Теперь вот локти кусают. То ли еще будет!)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:09
Да без Вальверде да же месси не может забивать.
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 19:58
Аха-ха)
Гатузо закопает физрука)
Стеллс
Стеллс
вчера в 19:37, ред.
Что только не узнаешь от журналистов?Когда Барса вылетит из ЛЧ,а она вылетит рано или поздно,и Барсой руководил бы Вальверде,то вместе с ним полетел бы и Бартомеу,а теперь нет.Новый проект там ,надо дать шанс и т.д.
BenderBender
BenderBender ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:12
Вам такой и нужен. Прям как родной.
BenderBender
BenderBender
вчера в 19:11, ред.
Что за клуб!!! Моральные уроды. От руководства до пикемессиальбы. Иньеста с Хави счастливы, что ушли.
cska minus
cska minus ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:57
Ну Милан не Милан, но команде нужен тренер с философей основанной на игре в пас, а состав набираться из своих воспитанников.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:02
Вальверде худший тренер из всех,кто тренировал Барсу,классический трусливый физруковский муравей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cska minus
вчера в 18:00
Что за бред? 😂😂😂
Полный бред.С этим 12ным составом никто не выиграет ничего.С помошью судей иногда побеждают.Бартомеу превращает клуб в Милан и МЮ.
cska minus
cska minus
вчера в 17:52
Что за бред? 😂😂😂
Voinnet
Voinnet
вчера в 17:49
Не надо было горячку пороть. Вообще не понятна эта ротация тренеров. Если честно, пока не вижу проблемы и зачем переживать болелам Барсы, пока все хорошо у них, а игра придет в норму..вот у нас в Реале, кажется попечальнее дела
Roman73
Roman73
вчера в 17:47
Какие аппетиты, Барса !
При такой игре примеру взять позволит только глупость Реала ,
а Кубок Чемпионов ?
- Такой глупости даже в Европе не найти !
kella
kella
вчера в 17:35
В этом году Барса со своими гастролерами ничего не возьмет!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:31
жалеет о двух профуканных под руководством Вальверде ЛЧ, при выигрыше первого матча с разницей в 3 мяча
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
вчера в 16:48
Тоебовать от Сетьена победы в ЛЧ глупо...пришел в середине сезона,в кризисную команду,с ужасной физ.подготовкой,плохой атмосферой внутри коллектива,очень ограниченной скамейкой...о какой победе в ЛЧ идет речь,если чемп возьмут,это успех...
Belgie2009
Belgie2009 ответил Pональдиньо
вчера в 16:40
Над Эйбаром?)
Pональдиньо
Pональдиньо ответил RussianMango
вчера в 16:24
А Барселона нн сожалеет, что продала Малкома в Зенит?)
жалеет, что не в Спартак, да
Pональдиньо
Pональдиньо
вчера в 16:23
А мне нравится тики-така, полное превосходство над всеми, при носатом была трусливая тактика
Ptaha91
Ptaha91
вчера в 16:23
такое чувство, что Барса думает, что других команд в мире не существует.
RussianMango
RussianMango
вчера в 16:18
А Барселона нн сожалеет, что продала Малкома в Зенит?)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:10
Действительно ошибочка вышла.
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