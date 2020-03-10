«Барселона» сожалеет, что уволила Вальверде

Руководство «Барселоны» начало сожалеть о том, что уволило Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Об этом заявил журналист Эдуардо Инда в интервью El Chiringuito.
Каталонцы считают, что увольнение Вальверде ради приглашения Сетьена было ошибкой. «Барселона» уволит Кике, если клуб не выиграет Лигу чемпионов. Его не спасет даже победа в Примере.
Не зря у Кике нету пункта о компенсации за досрочное прекращение договора.
Не зря у Кике нету пункта о компенсации за досрочное прекращение договора.
Гатузо закопает физрука)
Гатузо закопает физрука)
При такой игре примеру взять позволит только глупость Реала ,
а Кубок Чемпионов ?
- Такой глупости даже в Европе не найти !
При такой игре примеру взять позволит только глупость Реала ,
а Кубок Чемпионов ?
- Такой глупости даже в Европе не найти !