Моуриньо: «Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «шпор» из турнира заявил, что в его команде вряд ли будет существенная перестройка ближайшим летом.
Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом, разве что произойдет что-либо во время чемпионата Европы. Вернутся в строй Сиссоко, Кейн и Сон, это очень важно.
а не особенный как думали все
а не особенный как думали все
Сказал бы что есть место в Люберецкой школе физруком но к сожалению место занято более квалифицированным специалистом.
Сказал бы что есть место в Люберецкой школе физруком но к сожалению место занято более квалифицированным специалистом.
По стране на самолётах налетаться, свой уровень крутизны показать...
По стране на самолётах налетаться, свой уровень крутизны показать...