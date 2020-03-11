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Моуриньо: «Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом»

11 марта 2020, 08:35
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после поражения от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «шпор» из турнира заявил, что в его команде вряд ли будет существенная перестройка ближайшим летом.

Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом, разве что произойдет что-либо во время чемпионата Европы. Вернутся в строй Сиссоко, Кейн и Сон, это очень важно.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
11 марта в 18:41
Тотенхем выглядел с Лейпцигом ничуть не лучше Зенита, так что группа в ЛЧ у бомжей была много выше среднего уровня.
Абдуразок Абдуллаев
Абдуразок Абдуллаев
11 марта в 17:33
Жозе я думаю что ты простофиля
а не особенный как думали все
Шишанутый
Шишанутый
11 марта в 16:05
А надо бы! Этот состав изжил себя. Даже Маур с ним не чего не сможет сделать.
beefs
beefs
11 марта в 15:50
думать прийдется другим
Валерон
Валерон
11 марта в 14:01, ред.
Конечно не будет никакой перестройки серьезной...увольнение бездарного португальского физрука давно превратилось в формальность для которой даже не надо конференцию созывать. Просто под голую задницу кирзовым сапогом и снова на задворки мирового футбола. Как пришел клоун благодаря череде нелепых случайностей так и сгинет в этой же череде нелепых случайностей теоретик.
Сказал бы что есть место в Люберецкой школе физруком но к сожалению место занято более квалифицированным специалистом.
Grabovsky
Grabovsky
11 марта в 12:39
конечно не будет денег то не дадут как обычно
Шуnя771
Шуnя771
11 марта в 12:32
Что то Моу сдает позы....)
Ну я так не играю
Ну я так не играю
11 марта в 11:17
А парни там есть?)
Ну я так не играю
Ну я так не играю
11 марта в 11:16
Мауриньо вообще никогда не думает. Зря куры с ним связались. Хотя для АПЛ в самый раз.
particular
particular
11 марта в 10:47
Про перестройку неведомо, но нынешний прораб может её уже не возглавить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 марта в 10:04
Моур показал свой истинный уровень. В российский ФНЛ на очищение.
По стране на самолётах налетаться, свой уровень крутизны показать...
КЭТиК
КЭТиК
11 марта в 09:51
По всей видимости Тоттенхэм скатится в серединку АПЛ ни на что особо не претендуя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
11 марта в 09:24
Будет серьезная неустойка)...
Моуриньо честно "заработал" эту неустойку....))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
11 марта в 09:07, ред.
Будет серьезная неустойка)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 марта в 08:56
Моуриньо: «Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом,но с главным тренером надо что то решать»
DXTK
DXTK
11 марта в 08:42
на куя убирали Почета он без трансферов в четверке играл и доходил до финала, а этому только мешок денег давай и то Моур даже с баблом ничего не сделает, особенно когда ты тренируешь Ттх
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