Моуриньо: «Не думаю, что у нас будет серьезная перестройка следующим летом»

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11 марта 2020, 08:35

Главный тренер «Тоттенхэма» после поражения от «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета «шпор» из турнира заявил, что в его команде вряд ли будет существенная перестройка ближайшим летом.