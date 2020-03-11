ГлавнаяНовости

«Барселона» хочет добиться переноса матча с «Наполи»

11 марта 2020, 16:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи18.03.2020 в 23:00 Матч перенесен

Испанские источники сообщают, что руководство «Барселоны» хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» из-за угрозы коронавируса.

Напомним, недавно стало известно, что встреча пройдёт без болельщиков.

Матч «Барселона» — «Наполи» должен состояться 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эриксена выселили из отеля из-за коронавируса
Сегодня, 13:23 Комментарии3
Еще 2 игрока «Фиорентины» заболели коронавирусом
Сегодня, 12:58 Комментарии0
Чемпионат Азербайджана приостановлен из-за коронавируса
Сегодня, 12:36 Комментарии3
Чемпионат Армении приостановлен из-за коронавируса
Сегодня, 10:18 Комментарии0
В Белоруссии не отменяют матчи Кубка, они пройдут со зрителями
Сегодня, 10:10 Комментарии1
Официально«Удинезе» ушел на карантин из-за пандемии вируса
Сегодня, 09:19 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
12 марта в 01:00
куда перенести? на осень? вирус то за пару дней не исчезнет
abramjan
abramjan
11 марта в 19:36
    Belgie2009
    Belgie2009
    11 марта в 19:30
    Ясень пень это на руку Барсе, без зрителей, плюс с такой игрой могут вполне остаться за бортом
    112910415
    112910415
    11 марта в 19:01
    всё смешалось в доме Европейских ...
    Cympak-05
    Cympak-05
    11 марта в 18:04
    Вроде пишут что испанцы не дали добро на посадку самолета фк Ромы
    SuperGobb
    SuperGobb
    11 марта в 17:59
    Наложили в штаны каталошки. Аха-ха)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    11 марта в 17:08
    да уже бы дали Барсе кубок ЛЧ из-за КоронаВируса и дело с концом.
    cska minus
    cska minus
    11 марта в 16:52
    Скорее всего отменят.
    Сегодня Рома в Испанию не смогла вылететь, Наполи чем лучше? Нужно перенести календарь и открыть трансферное окно)
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    11 марта в 16:41
    Каталонские на очке как обычно.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100