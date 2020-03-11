«Барселона» хочет добиться переноса матча с «Наполи»

Испанские источники сообщают, что руководство «Барселоны» хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» из-за угрозы коронавируса.
Напомним, недавно стало известно, что встреча пройдёт без болельщиков.
Матч «Барселона» — «Наполи» должен состояться 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Сегодня Рома в Испанию не смогла вылететь, Наполи чем лучше? Нужно перенести календарь и открыть трансферное окно)
Сегодня Рома в Испанию не смогла вылететь, Наполи чем лучше? Нужно перенести календарь и открыть трансферное окно)