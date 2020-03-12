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Милнер: «Хотим выиграть как можно больше матчей до конца сезона»

12 марта 2020, 06:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет мерсисайдцев из турнира.

С самого начала матча я думал, что мы показываем отличную игру. Мы создали множество моментов в матче с очень непростым соперником. Но учитывая число созданных нами моментов, пожалуй, нам следовало реализовать ещё один или два из них.

Это огромное разочарование, но мы должны взять себя в руки и хорошо закончить этот сезон. Мы хотели пройти дальше, болельщики были потрясающи, но всё решают голы. Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона, мы хотим выиграть как можно больше матчей.

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Beka_byaka
Beka_byaka ответил ilyafrom
12 марта в 07:54
Ливер способен проиграть все остальные аитчи АПЛ. По этому он так сказал, чтоб и тут не упустить чемпионство.
ilyafrom
ilyafrom
12 марта в 07:19
Идиот. Чемпионат уже выигран. Через несколько матчей, это станет официально. Потом ради чего напрягаться?
Клопп физрук. Загонял основной состав на матчи АПЛ, когда можно было дать им отдохнуть, чтобы они сыграли в КА и ЛЧ и вот результат - 1 кабинетный трофей за сезон
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