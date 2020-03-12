Милнер: «Хотим выиграть как можно больше матчей до конца сезона»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет мерсисайдцев из турнира.
С самого начала матча я думал, что мы показываем отличную игру. Мы создали множество моментов в матче с очень непростым соперником. Но учитывая число созданных нами моментов, пожалуй, нам следовало реализовать ещё один или два из них.
Это огромное разочарование, но мы должны взять себя в руки и хорошо закончить этот сезон. Мы хотели пройти дальше, болельщики были потрясающи, но всё решают голы. Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона, мы хотим выиграть как можно больше матчей.
Клопп физрук. Загонял основной состав на матчи АПЛ, когда можно было дать им отдохнуть, чтобы они сыграли в КА и ЛЧ и вот результат - 1 кабинетный трофей за сезон
Клопп физрук. Загонял основной состав на матчи АПЛ, когда можно было дать им отдохнуть, чтобы они сыграли в КА и ЛЧ и вот результат - 1 кабинетный трофей за сезон