Милнер: «Хотим выиграть как можно больше матчей до конца сезона»

Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет мерсисайдцев из турнира.

С самого начала матча я думал, что мы показываем отличную игру. Мы создали множество моментов в матче с очень непростым соперником. Но учитывая число созданных нами моментов, пожалуй, нам следовало реализовать ещё один или два из них.

Это огромное разочарование, но мы должны взять себя в руки и хорошо закончить этот сезон. Мы хотели пройти дальше, болельщики были потрясающи, но всё решают голы. Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона, мы хотим выиграть как можно больше матчей.