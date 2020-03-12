Кокорин: «Я свободный агент, я вправе выбирать»

Нападающий «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о планах на будущее.

Я не скажу, что Кокорин как-то сильно изменился, что он сейчас приобрел что-то новое. Но он стал серьезнее ценить все моменты. То, что нельзя драться, я знал. То, что нужно ценить здоровых родителей, семью, ребенка, я понимал. Но когда меня от них отодвинули, начал ценить это в сто раз больше.

Где мог продолжить карьеру? Франция, Нидерланды. Я был на связи с Андре Виллаш-Боашем, который работает в «Марселе». Это правда — всё, что происходило. Я туда сам очень хотел, потому что я его знаю. Понимал, что если в России не получается никуда перейти, то к нему я бы очень хотел. Я с ним связался, он сказал, что действительно обращался, но сейчас я в «Сочи».

Если я сыграю все матчи, у меня будет получаться забивать, приносить пользу, мы сохраним прописку… Я свободный агент, я вправе выбирать.