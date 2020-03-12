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Кокорин: «Я свободный агент, я вправе выбирать»

12 марта 2020, 14:00

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о планах на будущее.

Я не скажу, что Кокорин как-то сильно изменился, что он сейчас приобрел что-то новое. Но он стал серьезнее ценить все моменты. То, что нельзя драться, я знал. То, что нужно ценить здоровых родителей, семью, ребенка, я понимал. Но когда меня от них отодвинули, начал ценить это в сто раз больше.

Где мог продолжить карьеру? Франция, Нидерланды. Я был на связи с Андре Виллаш-Боашем, который работает в «Марселе». Это правда — всё, что происходило. Я туда сам очень хотел, потому что я его знаю. Понимал, что если в России не получается никуда перейти, то к нему я бы очень хотел. Я с ним связался, он сказал, что действительно обращался, но сейчас я в «Сочи».

Если я сыграю все матчи, у меня будет получаться забивать, приносить пользу, мы сохраним прописку… Я свободный агент, я вправе выбирать.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил oFANATo
сегодня в 09:43
Я уже тебе ответил Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
А в здравом уме,когда один из хозяев клуба является финансовым директором рфс и з\п судеек зависит от него ?!? Я про гинера...
А в здравом уме, играя в маскве,с масковскими командами и судейки масковские?!?
А в здравом уме ,когда в рфс практически все бывшие спартачи и на юбилей симоняна дарят чемпионство спаму?!?
pomor 445
pomor 445 ответил oFANATo
вчера в 18:31
Я уже тебе ответил Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
Поживём - увидим.
oFANATo
oFANATo ответил pomor 445
вчера в 15:28
Я уже привёл в пример волейбольные Зениты СПБ и Казань. Казань бывшее Динамо, а Зенит СПБ отпочковался от Зенита Казань. Оба под эгидой Газпрома. Конкуренция жёстче некуда. Буду надеяться, что и в футболе будет также. Если Зенит ставит большие задачи в ЛЧ, то ему нужна жёсткая конкуренция в ЧР, как и любому чемпиону, который что-то хочет достичь в ЕК. Для этого нужна сильная РПЛ, а без денег это невозможно. Вот Роснефть взял под крыло ХК ЦСКА и сразу такой результат. ХК Спартак в 2015 году был на грани исчезновения (полное банкротство) снова Тимченко, бывший тогда в структурах Газпромнефти, отрядил из питерского СКА игроков укрепили финансами и получили сегодня очень сильного конкурента в плей-офф. Разве это плохо? А чтобы твои опасения развеять, следовало бы в ЧР ввести стадию плей-офф, как в хоккее, тогда очки, подаренные в регулярном чемпионате друзьями, продавцами игр и судьями, окажутся бесполезными. Вот представь себе, что ФК ЦСКА, как и ХК ЦСКА, возьмёт Роснефть. Скачок будет будь здоров. Это вам не ВЭБ, которому ЦСКА обуза, которую надо кому-то сплавить. Да ещё бы Роснефть взяла на буксир парочку беднячков с хорошими футбольными задатками. Это же уже около десятка сильных клубов может образоваться. Глядишь и такие жлобы, как Абрамович и Рыболовлев домой вернулись. Могла бы получиться сильная лига. Но, уверен, что начало ей могут положить только госструктуры. Частники не потянут. Они могут только продолжить это дело.
Я уже тебе ответил
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
Авербуx
Авербуx
12 марта в 23:33
руки прочь от Кокорина!
Александр Алексатов
Александр Алексатов
12 марта в 22:45
ЗЕНИТ И ТОЛЬКО ЗЕНИТ шпака еще раз стулом нах77
pomor 445
pomor 445 ответил oFANATo
12 марта в 22:27
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
Я уже привёл в пример волейбольные Зениты СПБ и Казань. Казань бывшее Динамо, а Зенит СПБ отпочковался от Зенита Казань. Оба под эгидой Газпрома. Конкуренция жёстче некуда. Буду надеяться, что и в футболе будет также. Если Зенит ставит большие задачи в ЛЧ, то ему нужна жёсткая конкуренция в ЧР, как и любому чемпиону, который что-то хочет достичь в ЕК. Для этого нужна сильная РПЛ, а без денег это невозможно. Вот Роснефть взял под крыло ХК ЦСКА и сразу такой результат. ХК Спартак в 2015 году был на грани исчезновения (полное банкротство) снова Тимченко, бывший тогда в структурах Газпромнефти, отрядил из питерского СКА игроков укрепили финансами и получили сегодня очень сильного конкурента в плей-офф. Разве это плохо? А чтобы твои опасения развеять, следовало бы в ЧР ввести стадию плей-офф, как в хоккее, тогда очки, подаренные в регулярном чемпионате друзьями, продавцами игр и судьями, окажутся бесполезными. Вот представь себе, что ФК ЦСКА, как и ХК ЦСКА, возьмёт Роснефть. Скачок будет будь здоров. Это вам не ВЭБ, которому ЦСКА обуза, которую надо кому-то сплавить. Да ещё бы Роснефть взяла на буксир парочку беднячков с хорошими футбольными задатками. Это же уже около десятка сильных клубов может образоваться. Глядишь и такие жлобы, как Абрамович и Рыболовлев домой вернулись. Могла бы получиться сильная лига. Но, уверен, что начало ей могут положить только госструктуры. Частники не потянут. Они могут только продолжить это дело.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Сп62
12 марта в 21:40
Судя по тому, как он цеплялся за Зенит и не хотел ехать в Сочи, летом приползёт к голубым, как миленький.
Почему же приползет?
Он просто исполнит свою голубую мечту...
Leningrad 84
Leningrad 84
12 марта в 21:39
"Свободный агент" конечно же в итоге будет в Зените!
При условии серьезного отношения к игре и Семак, и Черчесов никогда не откажутся от забивного форварда...
Сп62
Сп62
12 марта в 21:27
    oFANATo
    oFANATo ответил pomor 445
    12 марта в 21:20
    Сочи и Оренбург при финансовой поддержке Газпрома станут сильными конкурентами не только остальным клубам, но и самому Зениту. Так же как волейбольный Зенит СПБ стал главным конкурентом Зениту Казань, а ведь тоже орали тоже самое, что и ты сейчас, когда эта идея начала воплощаться. Надо, чтобы и остальные богатенькие спонсоры взяли себе ещё по 2-3 клуба с финансовыми проблемами, чтобы их возродить. Это главная болячка РПЛ. Тогда со временем появится настоящая конкуренция вместо продажи матчей от финансовой нужды. РПЛ станет сильнее от этого и её чемпион будет сильнее, хотя бы будет уверенно выходить из группы ЛЧ. Без этого какой прок в этой сегодняшней возне в чемпионате не способном породить сильного чемпиона. Так и будет эта финансовая трясина порождать бездарных чемпионов.
    Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
    pomor 445
    pomor 445 ответил oFANATo
    12 марта в 21:10
    Как обострить чемпионскую гонку в РПЛ? Снять очки с «Зенита»! Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет. Греческий опыт В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас? Россия — щедрая душа Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург». Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление: Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса. Всё по-честному! Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»? А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
    Сочи и Оренбург при финансовой поддержке Газпрома станут сильными конкурентами не только остальным клубам, но и самому Зениту. Так же как волейбольный Зенит СПБ стал главным конкурентом Зениту Казань, а ведь тоже орали тоже самое, что и ты сейчас, когда эта идея начала воплощаться. Надо, чтобы и остальные богатенькие спонсоры взяли себе ещё по 2-3 клуба с финансовыми проблемами, чтобы их возродить. Это главная болячка РПЛ. Тогда со временем появится настоящая конкуренция вместо продажи матчей от финансовой нужды. РПЛ станет сильнее от этого и её чемпион будет сильнее, хотя бы будет уверенно выходить из группы ЛЧ. Без этого какой прок в этой сегодняшней возне в чемпионате не способном породить сильного чемпиона. Так и будет эта финансовая трясина порождать бездарных чемпионов.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил oFANATo
    12 марта в 20:37
    Как обострить чемпионскую гонку в РПЛ? Снять очки с «Зенита»! Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет. Греческий опыт В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас? Россия — щедрая душа Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург». Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление: Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса. Всё по-честному! Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»? А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
    А причем здесь Кокорин?
    oFANATo
    oFANATo
    12 марта в 20:22
    Как обострить чемпионскую гонку в РПЛ? Снять очки с «Зенита»!

    Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.

    Греческий опыт

    В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?

    Россия — щедрая душа

    Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».

    Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:

    Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.

    Всё по-честному!

    Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?

    А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил КЭТиК
    12 марта в 19:45
    Не совсем.Хотел уехать за кордон.Не дали добро.Царь сказал. Нужно выполнять. Иначе без пайки останешься Котёнок.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 марта в 19:29
    Я свободен!
    Правдолю
    Правдолю
    12 марта в 19:06, ред.
    Давай в Ростов и в следующем сезоне будешь чемпионом наряду с Мамаевым
    oFANATo
    oFANATo
    12 марта в 19:01
    bacek15
    bacek15
    12 марта в 18:44
    "Я свободен, словно птица в небесах.
    Я свободен, я забыл что значит страх!"
    marvel777
    marvel777
    12 марта в 17:38
    Реал,Барселона - возможно,Ювентус,Бавария - может быть
    112910415
    112910415
    12 марта в 17:29
    хорошо говорит, рассудительно ...
    а всё же летом может прозвучать : "Я долго думал, взвешивал и выбрал Зенит ! "
    Zenit_84
    Zenit_84
    12 марта в 16:43
    Похоже нет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ziborock
    12 марта в 16:38
    Что не так?! Контракт у Кокорина до конца сезона, и отыграет он его в Сочи! С Зенитом у него все закончено если только он сам не захочет подписать себе новый приговор!
    Вы чего сговорились ???..)))
    Сейчас...12.03.2020 в 16:38 - Кокорин свободный агент ????
    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
    12 марта в 16:34
    Это и ежу понятно....... Только ветка называется "Я свободный агент".... А это не так...
    Что не так?! Контракт у Кокорина до конца сезона, и отыграет он его в Сочи! С Зенитом у него все закончено если только он сам не захочет подписать себе новый приговор!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 марта в 16:25
    Из прочитанного понял....
    Виллаш Боаш - следующий тренер "Сочи"....))
    leopit
    leopit
    12 марта в 16:19
    Хозяин-барин....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Hesus_4erez_us
    12 марта в 16:11, ред.
    У него, как бы, полгода до конца контракта с Зенитом. Он уже официально может вести переговоры с кем угодно и подписывать контракт, действующий с лета
    Это и ежу понятно.......
    Только ветка называется "Я свободный агент"....

    А это не так...
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответил Jeck Denielse
    12 марта в 15:51
    У него, как бы, полгода до конца контракта с Зенитом. Он уже официально может вести переговоры с кем угодно и подписывать контракт, действующий с лета
    Лакшери
    Лакшери ответил Jeck Denielse
    12 марта в 15:50
    И тут пишут не слово в слово, он по другому говорил на видео
    Лакшери
    Лакшери ответил Jeck Denielse
    12 марта в 15:49
    1 интервью, 1,5 часа с Савиным
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
    12 марта в 15:48, ред.
    Уже Сашка переобулся когда в Сочи не хотел ехать, сейчас опять начинает бурчать. Ну в любом случае не такой лизоблюд продажный как дзюба. И на том спасибо. Желаю Сашке поехать в Европу, а Сочи удачной дороги в фнл.
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