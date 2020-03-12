Кокорин: «Я свободный агент, я вправе выбирать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о планах на будущее.
Я не скажу, что Кокорин как-то сильно изменился, что он сейчас приобрел что-то новое. Но он стал серьезнее ценить все моменты. То, что нельзя драться, я знал. То, что нужно ценить здоровых родителей, семью, ребенка, я понимал. Но когда меня от них отодвинули, начал ценить это в сто раз больше.
Где мог продолжить карьеру? Франция, Нидерланды. Я был на связи с Андре Виллаш-Боашем, который работает в «Марселе». Это правда — всё, что происходило. Я туда сам очень хотел, потому что я его знаю. Понимал, что если в России не получается никуда перейти, то к нему я бы очень хотел. Я с ним связался, он сказал, что действительно обращался, но сейчас я в «Сочи».
Если я сыграю все матчи, у меня будет получаться забивать, приносить пользу, мы сохраним прописку… Я свободный агент, я вправе выбирать.
А в здравом уме, играя в маскве,с масковскими командами и судейки масковские?!?
А в здравом уме ,когда в рфс практически все бывшие спартачи и на юбилей симоняна дарят чемпионство спаму?!?
А в здравом уме, играя в маскве,с масковскими командами и судейки масковские?!?
А в здравом уме ,когда в рфс практически все бывшие спартачи и на юбилей симоняна дарят чемпионство спаму?!?
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно.
Он просто исполнит свою голубую мечту...
Он просто исполнит свою голубую мечту...
При условии серьезного отношения к игре и Семак, и Черчесов никогда не откажутся от забивного форварда...
При условии серьезного отношения к игре и Семак, и Черчесов никогда не откажутся от забивного форварда...
Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.
Греческий опыт
В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?
Россия — щедрая душа
Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».
Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:
Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.
Всё по-честному!
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?
А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
Железный повод для этого есть, а пункта в регламенте — нет.
Греческий опыт
В чемпионате Греции произошла неординарная ситуация: дисциплинарный комитет вынес решение в отношении двух клубов — ПАОКа и «Ксанти». С первого снято 7 баллов, со второго — 12. Причиной жестокого решения стало доказательство, что хозяин ПАОКа Иван Саввиди через члена своей семьи владеет долей в «Ксанти», что является нарушением спортивных принципов и норм регламента. Согласитесь, остальные участники чемпионата находятся в незавидном положении, если два или несколько клубов принадлежат к одной «семье» и могут действовать совместными усилиями. В Греции пресекли паршивую практику, обесценивающую сам футбол, а как у нас?
Россия — щедрая душа
Когда в 2016 году «Оренбург» впервые выходил в РПЛ под названием «Газовик», Виталий Мутко для вида возмутился и подчеркнул, что не должны играть в одном дивизионе команды, представляющие одну структуру - «Газпром». Уральский клуб в спешном порядке вынужден был переделывать документы, чтобы формально втиснуться в нормы регламента: учредителем клуба стала администрация Оренбургской области, а «Газовик» превратился в ФК «Оренбург».
Генеральный спонсор клуба - «Газпром добыча Оренбург». Генеральный спонсор клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга — ПАО «Газпром». «Газпром добыча Оренбург» - это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром». Еще в 2016 году тогдашний тренер Роберт Евдокимов имел неосторожность сделать такое заявление:
Да, у нас с «Зенитом» один спонсор. Вернее, нас финансирует региональное отделение «Газпрома», но с нашей стороны было бы невероятность дерзостью идти на повышение в классе без одобрения и поддержки центрального офиса.
Всё по-честному!
Ни я, ни один человек в здравом уме не поверит, что возможна честная спортивная борьба между клубами, получающими финансирование из одного источника. Это очевидно. Но формально «Зенит» и «Оренбург» не нарушают нормы регламента РПЛ, потому что в этом самом замечательном регламенте нет пунктов, запрещающих одной структуре финансировать несколько разных команд. Стоит ли говорить, что «Оренбург» проиграл все 5 очных матчей «Зенит»?
А теперь представьте, что «Газпром» силой воли и денег может плодить «оренбурги» и через региональные представительства спонсировать «Томь», «Астрахань», «Ярославль» и далее по списку. К одной дополнительной газпромовской команде («Оренбург») все привыкли и воспринимают как данность, ко второй («Сочи») уже тоже, а сколько еще их должно появиться в РПЛ, чтобы лопнуло ваше терпение? А сколько нужно преданному и обманывающему себя болельщику «Зенита», чтобы заподозрить у побед специфический привкус? Три, пять, десять команд? Где ваш предел допустимого?
Я свободен, я забыл что значит страх!"
Я свободен, я забыл что значит страх!"
а всё же летом может прозвучать : "Я долго думал, взвешивал и выбрал Зенит ! "
а всё же летом может прозвучать : "Я долго думал, взвешивал и выбрал Зенит ! "
Сейчас...12.03.2020 в 16:38 - Кокорин свободный агент ????
Сейчас...12.03.2020 в 16:38 - Кокорин свободный агент ????
Виллаш Боаш - следующий тренер "Сочи"....))
Виллаш Боаш - следующий тренер "Сочи"....))
Только ветка называется "Я свободный агент"....
А это не так...
Только ветка называется "Я свободный агент"....
А это не так...