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Семак: «Барриос — один из лидеров нашей команды»

12 марта 2020, 12:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о важности полузащитника Вильмара Барриоса для петербургской команды.

Барриос — один из лидеров нашей команды. Важный системообразующий игрок. Но у нас есть кем его заменить. Что касается его карточки с «Уфой», арбитры сейчас показывают карточки во время стычек. Как есть, так есть. Готовимся без Барриоса. Понимаем, что будет сложный матч. Но мы сделаем все для победы.

Малком в матче с «Уфой» был один из лучших на поле. Он раздавал хорошие передачи, создавал моменты. Я его игрой доволен. Команда должна его больше понимать. Он пока сыграл не так много. Остальные игроки должны подтягиваться.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 14:22
верно изложил Богданович
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 марта в 17:54, ред.
Отсутствие одного игрока у такой команды как "Зенит" в домашних матчах - вообще не должно быть темой для разговора....будь этот игрок хоть трижды "важным" и "системообразующим"....
Garrincha58
Garrincha58
12 марта в 17:35
Семак уйди в отставку хватит уже говорить одно и тоже как и твоя тактика Ракицкий-Осорио-Осорио Ракицкий тот навешивает на столба и вся тактика Малкома тут вообще не катит он ни разу не прошёл по краю и никого не объвёл постоянно смещение в центр и весь супер Малком в этом Караваев как и Смольников куда то прут по краю и ни разу ни одного точного прострела или навеса короче игра Зенита отдай мяч сопернику и жди его ошибки и ещё не факт что Ерохин использует эти ошибки
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