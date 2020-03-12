Главный тренер «Зенита» рассказал о важности полузащитника для петербургской команды.

Барриос — один из лидеров нашей команды. Важный системообразующий игрок. Но у нас есть кем его заменить. Что касается его карточки с «Уфой», арбитры сейчас показывают карточки во время стычек. Как есть, так есть. Готовимся без Барриоса. Понимаем, что будет сложный матч. Но мы сделаем все для победы.

Малком в матче с «Уфой» был один из лучших на поле. Он раздавал хорошие передачи, создавал моменты. Я его игрой доволен. Команда должна его больше понимать. Он пока сыграл не так много. Остальные игроки должны подтягиваться.