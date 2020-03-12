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Черчесов продлил контракт со сборной до конца 2022 года

12 марта 2020, 19:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с национальной командой.

Новое соглашение рассчитано до окончания ЧМ-2022.

Ранее Черчесов заявлял, что его контракт после выхода сборной России на Евро-2020 автоматически продлен до ЧМ

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Все комментарии
ballak144
ballak144
вчера в 06:00
Так если игр сборной не будет, то может ему в б/с уйти на это время, чё зарплату за зря получать?))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 05:03
Поздравляю
Sunny.
Sunny.
12 марта в 23:46
понял что дела швах и быстро выбил себя зарплату в неск мульонов .. чабан чабаном а про бабки помнит.
Kosmos58
Kosmos58 ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 23:37
Лучший тренер сборной последних 20-и лет!
Не смешите мои яйца.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
12 марта в 23:05
РФС рассуждал так: этому феномену под названием "сб.России по футболу" достаточен и такой тренер. Зачем сборной условные Моуриньо или Зидан, если толку от футболистов никакого; тренируй их не тренируй - лучше играть не станут.
шацк
шацк
12 марта в 23:03
Контрольный идиотизм продолжается...
Kosmos58
Kosmos58
12 марта в 22:39
А потом обнулить!..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил bsww
12 марта в 22:13
А какая суммы за разрыв контракта, ведь у Капелло сумма 40 млн евро была и пришлось выплачивать. Сыграют на ЧЕ 3 поражение в 3 матчах и 6 поражений в 6 матчах Лиги Нации и отбор на ЧМ провалит, а прогнать нельзя
Не надо фантазировать о 40 млн. И близко такой суммы не было.
Некакойшенко
Некакойшенко
12 марта в 22:00
Для наших столярных изделий нужен свой инструмент.Это говорит об уровне изделий и инструмента.
Caniggia
Caniggia
12 марта в 21:31
Всем участникам сделки только обидно, что уже в июне скорее всего не удастся распилить неустоечное бабло, так как увольнять, собственно, усатого будет не за что, Евро перенесётся и круто опозориться не удастся. Но чем чёрт не шутит, надежда умирает последней, решили подписать пока не поздно.
Верг
Верг
12 марта в 21:23
евро 21 будет
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 21:06
Поздравляю Черчесова с новым контрактом
bsww
bsww
12 марта в 21:03
А какая суммы за разрыв контракта, ведь у Капелло сумма 40 млн евро была и пришлось выплачивать. Сыграют на ЧЕ 3 поражение в 3 матчах и 6 поражений в 6 матчах Лиги Нации и отбор на ЧМ провалит, а прогнать нельзя
EAGinLE
EAGinLE
12 марта в 20:02
Удачи сборной России.
Caniggia
Caniggia
12 марта в 19:57, ред.
Воспользовался паникой из-за коронавируса и нарисовал желаемый крестик в контракте усатый жулик.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
12 марта в 19:56
Так VADA отстранила Россию от всех соревнований?срок уже пошел?)
bacek15
bacek15
12 марта в 19:53
Ждем от Саламыча высоких достижений на ЧЕ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 19:45
Лучший тренер сборной последних 20-и лет!
А разве Хидинк хуже был ? По результатам нет, по характеру гораздо лучше. А с другой стороны при нашем уровне футбола вряд ли от тренера сильно что зависит.
Absinthe3
Absinthe3
12 марта в 19:43
Омг
shlomo
shlomo
12 марта в 19:29
Дай Бог, чтобы было на пользу....
Трезвый повар
Трезвый повар
12 марта в 19:24
"Новое соглашение рассчитано до окончания ЧМ-2022"
Кто-то уверен что ЧМ состоится по графику в 2022 году? Сейчас ЧЕ перенесут на 2021 год
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
12 марта в 19:18
Лучший тренер сборной последних 20-и лет!
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