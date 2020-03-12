Черчесов продлил контракт со сборной до конца 2022 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с национальной командой.
Новое соглашение рассчитано до окончания ЧМ-2022.
⚡️⚡️⚡️ Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.— Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020
Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ
Ранее Черчесов заявлял, что его контракт после выхода сборной России на Евро-2020 автоматически продлен до ЧМ.
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