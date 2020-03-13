Крыховяк: «Ситуация с коронавирусом — тест на нашу ответственность»

Польский полузащитник «Локомотива» поделился мнением о росте количества заражённых коронавирусом в мире.

Нынешняя сложная ситуация — это испытание на нашу ответственность. Многие из моих поклонников — молодые люди. Вам может показаться, что закрытие школ — это продолжение каникул. Но это не так, в это время оставайтесь дома. Таким образом, вы защитите и себя, и окружающих. Мы, футболисты, конечно, предпочли бы играть матчи с болельщиками. Но эта ситуация уникальна. В ближайшие дни многие матчи будут проводиться при закрытых трибунах. Не надо собираться под стадионами. Оставайтесь дома и болейте перед телевизорами. Если мы сейчас будем вести себя ответственно, то быстрее вернемся к нормальной жизни.